Hands on: Sci-Fi Horror FPS The Persistence fait une bonne, si familière, première impression

Vous savez comment c’est: vous allez vous coucher sur un vaisseau de colonie spatiale effrayant qui a une course avec une anomalie spatiale et vous vous réveillez pour trouver les couloirs du navire traqués par un ennemi cauchemardesque. Avant de vous en rendre compte, vous êtes dans une lutte existentielle violente pour la survie. Ce vieux châtaignier.

En fait, cela semble familier. Il serait juste de dire que l’horreur à la première personne de Firesprite Games La persistance porte fièrement ses influences sur sa manche; le directeur du jeu, Stuart Tilley, l’a reconnu dans notre récente interview. Après avoir échappé aux limites de la PlayStation VR, le jeu arrive sur Switch le 21 mai et toute personne ayant une connaissance superficielle du genre d’horreur de science-fiction peut avoir l’impression de jouer “ repérer l’influence ” lors du premier tir. .

Au départ, cela ressemble à une succession de rappels à d’autres adresses IP – que vous parliez de Ridley Scott Extraterrestre ou le classique d’EA Espace mort ou même le Terminator-les styles du logo – mais le jeu surmonte rapidement la familiarité de ses éléments et fait une première impression solide, comme nous l’avons découvert après avoir passé une heure ou deux avec les sections d’ouverture d’une construction non finale.

Le jeu a l’air bien sur Switch … détaillé et propre sans le flou incessant des grands jeux comme DOOM ou Wolfenstein II

Alien a été la pierre de touche archétypale de pratiquement n’importe quel morceau de fiction d’horreur de science-fiction au cours des 40 dernières années, donc son influence ici n’est guère surprenante. Cependant, pour les joueurs de Switch, la sortie relativement récente de l’excellent Alien: Isolement sera frais dans leur esprit. La console possède déjà un excellent FPS d’horreur de survie lié à l’espace, donc The Persistence a vraiment besoin de quelque chose de différent dans sa manche si elle veut rivaliser.

C’est là que les éléments voyous / -lite du jeu entrent en jeu pour rafraîchir la formule. Vous incarnez un agent de sécurité cloné combattant une horde de membres d’équipage mutés «imprimés» par le navire défectueux. Cela fournit l’explication parfaite de la façon dont votre personnage réapparaît après chaque mort pour une autre course pour résoudre la situation. Nous ne sommes pas tout à fait sûrs de la justification narrative d’un vaisseau modulaire qui reconfigure sa disposition à chaque fois que vous mourez, mais nous irons avec.

Le jeu semble bon sur Switch; pas révolutionnaire, mais détaillé et propre sans le flou incessant des grands jeux comme CONDAMNER ou Wolfenstein II qui ont été miraculeusement pressés sur le chipset mobile de Switch. Les espaces confinés d’un vaisseau spatial modulaire ne devraient pas causer trop de problèmes, même au matériel modeste de Nintendo, mais il y a de jolis petits effets d’éclairage et des détails environnementaux à apprécier pendant que vous vous glissez dans The Persistence (c’est le nom du navire, voir?). La construction que nous avons jouée n’était pas sans problèmes mineurs de texture dans l’intro, mais dans le jeu il n’y avait rien de distrayant et tout s’est bien passé pour nous.

Cependant, les commandes de mouvement ont mis du temps à être maîtrisées – plus précisément le joystick droit. La réponse après avoir poussé le bâton pour viser ou tourner s’est sentie lente jusqu’à ce qu’elle accélère et dépasse où nous visions. Nous avons joué dans le menu des options mais n’avons pas pu trouver un réglage qui se sentait immédiatement à l’aise. Nous nous sommes vite adaptés mais c’était un peu choquant.

Les vestiges des origines PSVR de The Persistence peuvent être vus dans la capacité de «téléporter» de courtes distances

Les vestiges des origines PSVR de The Persistence peuvent être vus dans la capacité de “ téléporter ” de courtes distances (ce qui accélère un peu le rythme de marche standard) et le réticule à l’écran en forme de sphère qui tourne pour indiquer la direction de la surface sur laquelle il tombe. Le réticule met également en évidence l’élément de collection en vert. S’attarder brièvement sur un élément l’ajoutera automatiquement à votre inventaire (ou vous pouvez appuyer sur un bouton si vous êtes impatient). Les objets de collection vont des packs de santé aux jetons et jetons FAB (fabrication) utilisés pour fabriquer et améliorer un assortiment d’armes pour tous les styles de jeu.

La sélection de produits artisanaux semble un peu écrasante au début, mais les armes proposées sont le tarif standard. Vous avez le gros pistolet puissant à rechargement lent, l’automatique qui manque de précision – tous les favoris. Nous nous sommes retrouvés à utiliser le Harvester le plus souvent, une arme semblable à un Taser qui dépouille les cellules souches des ennemis (qui s’accumulent à travers les pistes et vont vers le déverrouillage des avantages). Vous devrez vous faufiler sur les ennemis et frapper “ Y ” pour utiliser le Harvester, mais c’est une arme efficace pour tuer la gloire en un coup avec un verrouillage généreux (à condition que vous ayez une vue claire du dos de votre cible) .

Vous avez également une attaque de mêlée sur la gâchette droite et un bouclier d’une fraction de seconde sur “ ZL ” utilisé pour parer les attaques et contre-attaquer, à condition de fixer le timing. Jetez un tas d’armes secondaires assorties telles que des grenades et des drones et les moyens d’aborder une situation donnée ne manquent pas, que vous soyez du type flamboyant ou furtif.

Grâce à une génération procédurale astucieuse, la disposition du navire change à chaque course et l’excès de confiance peut rapidement conduire à des situations délicates, même avec des ennemis de base. Le grondement HD est utilisé efficacement pour augmenter la tension, chacun de vos pas étant ressenti à certains moments. Faire usage de votre lampe de poche est nécessaire dans les sections les plus sombres, et il y a eu plusieurs fois où nous avons sauté à la vue d’un ennemi avant qu’il ne se précipite dans le couloir. Un autre type d’ennemi que nous avons rencontré était plus ou moins aveugle mais sensible au son, vous obligeant à varier vos tactiques. Encore une fois, ce n’est pas un concept original, mais il est bien mis en œuvre ici, si vous excusez le jeu de mots.

bien qu’il dégage de fortes vibrations d’autres jeux, il a le potentiel d’être plus que la somme de ses parties

Si vous semblez avoir entendu tout ce qui précède quelque part auparavant, vous l’avez presque certainement. Individuellement, les éléments rassemblés par Firespite peuvent sembler décevants sur le papier. Cependant, selon les preuves actuelles, il assemble ces parties avec brio et malgré le fait qu’il dégage de fortes vibrations d’autres jeux, il a le potentiel d’être plus que la somme de ses parties.

Une critique courante d’Alien: l’isolement était qu’il a dépassé son accueil, ajoutant plusieurs heures de remplissage et de rembourrage inutilement à ce qui aurait pu être une expérience plus serrée. Firesprite semble avoir contourné cet écueil dans The Persistence avec sa génération procédurale et d’autres éléments roguelike. J’espère qu’ils aideront à garder les choses fraîches pendant la durée d’une douzaine d’heures d’exécution (si l’on en croit How Long To Beat).

Et dans le contexte d’un système hybride comme Switch, le gameplay basé sur la course de l’original VR se traduit bien dans l’arène de poche et se sent bien adapté à la console. Nous serons intrigués de voir comment The Persistence résiste et où son récit effrayant nous emmène lors de sa sortie le 21 mai. Gardez un œil sur une critique plus proche du temps.

