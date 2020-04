Hang the Kings et ses puzzles basés sur les échecs arrivent sur Switch

L’un des avantages offerts par la console hybride est celui des jeux courts, de celui-ci qui tout au long de la journée restent quelques minutes libres qui ne donnent pas à plonger dans le long voyage d’un RPG mais à en résoudre au moins deux ou trois énigmes. En ce sens, de nombreux jeux de ce genre et les thèmes les plus variés sont présentés comme l’option idéale, certains inspirés de grands jeux classiques comme le échecs, comme c’est le cas qui nous concerne Accrochez les rois, la nouvelle proposition du studio indépendant QUByte Interactive qui devrait arriver dans moins d’une semaine sur le Nintendo Switch eShop. Basé sur les règles de mouvement des pièces du sport intellectuel millénaire susmentionné, ce titre concentre ses puzzles sur “manger” ceux qui sont de la même couleur en un seul mouvement si possible, dans les réductions successives de la célèbre planche de carrés noirs et blancs. , se proposant pas moins d’une centaine de défis de plus en plus complexes avec une bande-son des plus relaxantes qui nous invite à réfléchir et à nous asseoir tranquillement pour exercer nos neurones surexposés à des stimuli quotidiens continus.

Sans aucun doute, une façon intéressante d’apprendre les règles qui régissent les échecs sous le prisme d’un puzzle est ce qui nous attend à partir du 23 avril prochain, pour seulement 0,99 € – même a 50% de réduction si acheté en pré-achat à partir de maintenant. Pour découvrir un peu plus ce qui nous attend sous ce défi intellectuel à savourer où vous voulez et quand vous le souhaitez, jetons un coup d’œil à la simple bande-annonce de présentation que le développeur a montrée à l’occasion de sa première plus que prochaine dans l’eShop de la console de Le Joy-Con:

Bande-annonce de Hang the Kings (Nintendo Switch)

Voir aussi

Source

Connexes