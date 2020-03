Happy Island Designer vous permet de planifier votre île avant le lancement de New Horizons – HITC

Nintendo

Un outil Happy Island Designer conçu par des fans est un excellent moyen de planifier l’agencement de votre île avant le lancement d’Animal Crossing New Horizons.

Il y a des spéculations sur un Nintendo Direct qui se déroulera le 26 mars pour révéler ce que les autres fans de jeux devraient attendre en 2020, mais loin des spéculations, nous savons en fait qu’Animal Crossing New Horizons sortira dans un peu plus d’une semaine. Et, avant de monter à bord de votre vol pour visiter le pays des animaux mignons, vous pouvez planifier l’agencement de votre île en utilisant un outil Happy Island Designer.

Avec la sortie d’Animal Crossing New Horizons, tout le monde est excité, des fans aux nouveaux venus en passant par des célébrités telles que Brie Larson, il est fermement positionné pour être l’un des plus grands jeux de mars aux côtés de DOOM Eternal (et oui, c’est un appariement étrange qui a donné naissance à un fan fantastique -art).

Vous pouvez vous préparer au dernier épisode de la série en créant votre propre carte d’embarquement IRL, tandis que les membres les plus pratiques du fandom peuvent commencer à planifier l’agencement de leur île en profitant d’un Happy Island Designer.

Animal Crossing New Horizons Designer de l’île heureuse

Il y a un Happy Island Designer en ligne qui vous permet de tracer le terrain de votre île éventuelle pour Animal Crossing New Horizons.

Par Animal Crossing World, cette application Happy Island Designer a été créée par Eugeneration et est disponible gratuitement sur Github.

Quant à savoir pourquoi le concepteur est si bon, il vous permet de placer divers bâtiments où vous le souhaitez sur la grille et il comprend également certaines des nouvelles fonctionnalités qui seront introduites dans la tranche.

Donc, pour ceux d’entre vous qui ne peuvent pas attendre pour jouer à New Horizons sur la Nintendo Switch, l’outil est un excellent moyen de garder vos mains occupées jusqu’au 20 mars.

Dans d’autres nouvelles, Comment obtenir une invitation pour la maison mystère dans Pokémon Mystery Dungeon DX