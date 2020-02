Hardcore Mecha: la merveille de combiner des robots avec l’action de Metal Slug

Avec l’arrivée des environnements 3D, de nombreuses franchises de style bidimensionnel ont perdu du terrain après que les développeurs voulaient expérimenter les avantages des nouvelles technologies. En conséquence, il y a aujourd’hui peu de productions qui osent miser sur des mécaniques de jeu classiques car elles sont jugées différentes des standards actuels. Heureusement, le marché a conduit à des projets petits mais prometteurs que de nombreuses personnes partagent le désir d’essayer. C’est ainsi que Hardcore Mecha est né, un projet qui visait à combiner les fantastiques mèches Super Robot Wars avec les niveaux dynamiques caractéristiques de Metal Slug.

La campagne de financement lancée par son développeur, RocketPunch Games, a été couronnée de succès et a réussi à obtenir le soutien de centaines de joueurs, ce qui a généré un peu plus de 143 518 $ USD, un montant qui a permis le développement de versions pour PC et PlayStation 4. Le Cette dernière plate-forme a été publiée récemment, nous avons donc eu l’occasion de l’essayer, puis nous vous en dirons plus à ce sujet et sur ce que nous avons trouvé l’expérience.

De quoi parle Hardcore Mecha?

Dans Hardcore Mecha, vous contrôlez Tarethur O’Conell, un mercenaire expérimenté de l’unité militaire privée Hardcore Defence Corp., qui a été embauché par l’U.N.F. partir à la recherche d’Aylatanya “A” Kiruna, un officier du renseignement de cette organisation qui a disparu dans une colonie de Mars. Après leur avoir assigné la mission, les mercenaires Tarethur et Edgar Fieldbach embarquent de puissantes unités robotiques appelées mèches, que l’équipier contrôle entièrement et sont équipées d’artillerie lourde.

Après être descendus dans l’atmosphère martienne, Tarethur et Edgar commencent à se rendre compte qu’il y a plusieurs individus provoquant un tollé, alors ils croient qu’il s’agit d’un plus petit groupe de terroristes, mais en entrant dans la colonie, ils se rendent compte qu’une menace de plus grande les attend, car ils découvrent qu’ils ont aussi des unités de mecha avancées et que derrière elle il y a une organisation entière avec des membres puissants dont l’objectif éveillera des questions existentielles à Tarethur et Edgar, et en passant ils mettront en danger des planètes entières.

Bien que la livraison tente d’inclure une proposition narrative, ce qui brille le plus, ce sont ses mécanismes de jeu. Comme je l’ai mentionné, Hardcore Mecha est un jeu de plateforme à défilement horizontal 2D axé sur l’action d’arcade et base sa progression et son système de jeu sur des batailles dynamiques à bord de robots, qui aident les mercenaires du 21e siècle et qui, comme le titre indique, ils sont les principaux protagonistes de Hardcore Mecha.

Il existe une grande variété de mèches aux capacités uniques

Instructions de pilotage

La quasi-totalité du jeu se déroule pendant que vous équipez le Thunderbolt, l’unité robotique de Tarethur, il est donc essentiel d’apprendre à manier ces machines. Le mouvement de la mèche consiste dans le déplacement vers les côtés avec le levier gauche et en même temps il est possible de diriger l’angle de l’arme principale et de l’arme secondaire, qui causent respectivement plus et moins de dégâts. Une autre ressource essentielle est la propulsion, car elle est essentielle dans l’exploration et encore plus dans les combats. Nous disons cela parce que plus que d’utiliser un bouclier pour vous couvrir des attaques, c’est la propulsion qui, avec de la pratique, vous permettra d’échapper à l’offensive de l’adversaire de manière plus simple. Cependant, il y aura des moments où le terrain ne donnera pas lieu à des manœuvres aériennes, il sera donc préférable d’utiliser le bouclier qui est activé avec la gâchette gauche et dont la direction peut être contrôlée avec le levier également gauche tandis que le robot est encore. À l’intérieur de l’arsenal se trouvent également d’autres objets qui peuvent être utilisés au milieu de la bataille, des paquets qui régénèrent la santé, des missiles, des mines et plus d’armes auxiliaires qui peuvent être trouvées pendant le niveau.

Les mèches apparaissent sous forme SD, mais ont également des dessins avec des proportions

Le contrôle peut sembler un peu complexe, d’autant plus qu’il nécessite une certaine coordination alors qu’il est nécessaire de garder un œil sur le tir constant des robots ennemis. Pour vous dire la vérité, il m’a fallu un peu de temps pour m’habituer à tous les boutons et trouver les espaces pour arrêter de pointer, mais une fois que je les ai reconnus facilement, ce fut un plaisir de me synchroniser avec le rythme des combats et l’expérience de Flotter, esquiver, viser et tirer devient organique.

D’autres objets qui peuvent être récupérés en cours de route sont des armes supplémentaires, qui peuvent également être équipées et fourniront un avantage ou un inconvénient en fonction du type d’ennemis et du terrain, ce qui rappellera les anciennes livraisons de Metal Slug ou Contra, dans lesquelles il était essentiel de choisir la bonne arme pour chaque niveau et donc avoir un avantage tactique. Malheureusement, les munitions ne sont pas infinies et lorsqu’elles seront épuisées, elles seront prises en sandwich dans une autre arme principale. La bonne chose est que vous pouvez choisir entre 3 armes différentes (la principale et 2 supplémentaires) et enregistrer les armes uniques pour une confrontation spéciale ou obtenir plus de munitions si vous battez d’autres ennemis qui portent le même modèle.

Les niveaux ont une grande variété de gameplay

Système de progression avec touches RPG

La campagne Hardcore Mecha se déroule en 8 chapitres qui se traduisent par un total de 18 niveaux où vous trouverez plus de 50 variantes d’ennemis, y compris des éléments d’infanterie, des chars et des véhicules blindés, des mèches et des unités aériennes. La difficulté a un démarrage lent avec un faible taux d’apparition d’ennemis, mais 1 paire de niveaux a suffi pour que cela change et, à mesure que l’histoire progresse, elle devient plus élevée. En fait, le titre est destiné à être joué sur une difficulté prédéterminée, la normale (et recommandée), bien qu’il existe également une option facile pour rendre le jeu moins compliqué. Bien que l’objectif soit de passer les niveaux avec le moins de dégâts, il est également possible de les explorer à la recherche de scénarios cachés qui vous récompensent généralement avec plus de pièces ou avec des pièces d’armes que vous pouvez équiper à la mèche dans les prochaines missions. Cela dit, Hardcore Mecha se caractérise également par l’inclusion d’un système de progression qui fera que tout ce que vous obtenez dans les niveaux servira non seulement à l’inscription, mais représentera également une amélioration de l’unité.

En battant les ennemis et en gagnant des points, Tarethur et son fusible monteront de niveau, ce qui permettra de développer plus d’équipement. Ces unités seront disponibles dans la section Développement et peuvent être à la fois des armes et des modifications du robot pour améliorer ses statistiques de combat (puissance d’attaque, défense et même Ultimate Skills, attaques qui feront des ravages sur les lignes ennemies). Après avoir satisfait aux exigences et avoir suffisamment d’argent, ils peuvent être déverrouillés et ensuite sélectionnables pour s’adapter à la mèche.

L’une des forces du jeu est les combats de boss

À la fin de chaque mission, vous trouverez des boss avec une conception unique à la fois de l’art et du gameplay. En fait, c’est l’un des éléments les plus importants du titre et l’un des nombreux avantages qui le consolident comme une expérience d’arcade qui capture l’essence de Metal Slug. Plus d’une fois, une bataille contre un énorme adversaire dans Hardcore Mecha m’a rappelé les têtes des premiers versements de la franchise SNK.

La progression de l’aventure est entrecoupée de gameplay et de séquences vidéo et de dialogues, qui sont en même temps accompagnés d’un très bon travail audio en japonais qui évoque le mysticisme mecha de la série animée de ce pays, donc j’aurais J’ai aimé que le travail d’acteur vocal soit également utilisé dans les sections avec uniquement un dialogue texte. Même pour gâter les fans de cette culture, rien de plus et rien de moins que Hironobu Kageyama, reconnu pour avoir joué plusieurs morceaux de Dragon Ball, a été inclus pour chanter le thème principal du jeu. Il est important de mentionner que l’audio est en japonais (avec des options chinoises), et avec des sous-titres et une interface en anglais, donc la barrière de la langue est quelque chose qui doit être pris en considération.

Des scènes animées vous feront sentir dans un anime

En première instance, le titre peut offrir des graphismes peu exigeants, mais la direction artistique fonctionne très bien avec le style anime. Quelque chose qu’il suppose est le travail d’animation fluide impeccable qui peut être remarqué dans chaque mouvement des mèches qui parvient à connecter le gameplay avec les séquences vidéo sans que la transition soit perceptible et pour y parvenir, l’équipe de RocketPunch Games a travaillé presque à la main en animant chaque section des robots.

Si ce qui vous intéresse est le temps de jeu que ce titre peut vous donner, alors ne vous inquiétez pas, Hardcore Mecha n’offre une bonne quantité d’heures que dans la campagne, que vous devrez sûrement répéter si vous voulez trouver tous les fichiers secrets. De plus, il dispose d’un système de classement en fonction des performances dans les niveaux qui comprend le nombre d’ennemis que vous avez vaincus, les dégâts reçus, le temps de la mission, etc., ce qui garantit une bonne dose de rejouabilité.

L’animation est remarquable

En plus de cela, il existe d’autres moyens qui complètent le cœur de l’expérience Hardcore Mecha. L’un des plus importants est le mode Simulation, qui est venu comme une mise à jour à côté de la sortie de la version PlayStation 4. Il sera possible d’affronter des vagues d’ennemis contre la montre et d’essayer de survivre aussi longtemps que vous le pouvez tout en contrôlant une sélection de 40 mèches qui ils apparaissent tout au long de la campagne et ils offriront différents styles de jeu, qui seront encore développés avec des modifications que vous pouvez apporter aux robots avec le butin que vous trouverez dans le jeu. Ce mode est fortement recommandé si vous voulez non seulement plus de variété et de rejouabilité, mais aussi pour tester votre coordination lorsque vous volez des mèches une fois la campagne terminée.

Si le vôtre est multijoueur, vous n’avez pas à chercher ailleurs, que Hardcore Mecha vous a couvert avec son mode compétitif à la fois localement et en ligne, ce qui entraînera des batailles entre jusqu’à 4 joueurs qui se battront en batailles tous contre tous. Bien que la proposition soit basique, une attraction est qu’un catalogue diversifié d’unités robotiques et de pilotes est disponible parmi lequel choisir, chacun avec des statistiques uniques et spécialisé dans un style de combat. Le mauvais côté est que l’environnement en ligne est un peu désert et parfois il peut être difficile de trouver des jeux avec au moins 1 adversaire.

Les pilotes peuvent tester leurs compétences multijoueurs

Au final, Hardcore Mecha propose une formidable proposition avec une campagne qui se démarque par ses différents objectifs qui contribuent à donner de la variété au gameplay de tir qui prédomine dans la livraison. À chaque nouvelle mission, le jeu s’efforce de prendre l’utilisateur par surprise avec sa mécanique et à plus d’une occasion, il a réussi à jouer les missions avec étonnement.

Il n’est pas difficile d’identifier que ce qui rend Metal Slug et Contra mémorable est sa conception de niveaux et de boss en conjonction avec un bon système de jeu d’arcade. Avec Hardcore Mecha, RocketPunch Games n’aspirait pas à révolutionner ce genre, mais le groupe de jeunes développeurs a décidé de créer quelque chose que les grandes entreprises n’offraient pas, qu’ils envisageaient comme une combinaison de Super Robot Wars et de Metal Slug. Au final, l’objectif de financement a été atteint, ce qui montre qu’il y a beaucoup de gens qui ont envie d’une telle proposition. Heureusement, l’exécution de l’étude a été à la hauteur des attentes et ils ont livré un représentant intéressant qui a sûrement satisfait ceux qui ont soutenu le projet et beaucoup d’autres qui l’ont connu plus tard.

Mèche hardcore

