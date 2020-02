Harley Quinn arrive à Fortnite aujourd’hui

Epic Games a révélé que Harley Quinn, star du film à succès Birds of Prey de cette semaine, devrait arriver à Fortnite.

Harley sera ajouté à la boutique d’objets du jeu dans un “ bundle Harley Quinn ” qui devrait apparaître à partir d’aujourd’hui, le 6 février, à 19 heures HE (donc c’est 16 heures PT / minuit ce soir au Royaume-Uni). L’ensemble comprendra la tenue Harley Quinn et les pioches Harley Hitter et Punchline; de nouveaux défis apparaîtront également qui la transformeront de «Lil Monster XoXo Harley» en «Always Fantabulous Harley» (les deux modèles que vous pouvez voir ci-dessus).

Epic a partagé les exigences que vous devrez atteindre si vous souhaitez mettre à jour le skin:

Déverouiller Harley toujours fantastique, vous devrez relever trois défis:

– Placez le top 30 en solo, en duo ou en escouade, puis le top 20, puis le top 10.

– Frappez les points faibles.

– Infligez des dégâts en utilisant des pioches.

Le pack Harley sera disponible dans la boutique d’objets à partir d’aujourd’hui jusqu’au 17 février. À l’heure actuelle, aucun autre événement tel que des modes de jeu à durée limitée n’a été annoncé pour ce crossover.

Êtes-vous un fan de Harley Quinn? Vous pensez que vous prendrez ce nouveau skin dans la boutique d’objets? Faites-nous savoir à l’endroit habituel.

