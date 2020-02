Harley Quinn arrivera à Fortnite juste pour célébrer la Saint-Valentin

Fortnite a reçu aujourd’hui une nouvelle mise à jour qui a généré certains problèmes, mais Epic Games travaille déjà pour les résoudre. Dans le même temps, l’entreprise a préparé plusieurs surprises pour les prochains jours et certaines d’entre elles ont déjà fui.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, c’est une question de temps avant que le jeu ne célèbre la première des Birds of Prey. Les dataminers se sont mis au travail avec l’arrivée de la récente mise à jour et ont confirmé qu’il y aura en effet un skin Harley Quinn dans Battle Royale.

La peau aura un aspect secondaire et sera accompagnée d’autres nouveautés, la plupart pour célébrer la Saint Valentin. C’est vrai, Epic Games prépare un événement spécial pour célébrer la Saint-Valentin dans Battle Royale.

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, Harley Quinn arrivera avec divers accessoires, comme un maillet et une batte. Le jeu recevra d’autres tenues telles que Lovethorn et Pinkie, qui arriveront avec des papiers, des écrans de chargement et des gestes spéciaux de la Saint-Valentin.

Epic Games prévoyait de préparer un événement spécial pour le jeu, donc nous y verrons sûrement le contenu filtré. Il vous suffit de connaître les détails de la célébration, nous connaîtrons donc vos dates et les surprises qu’elle vous réserve.

Alors que nous en savons plus à ce sujet, nous vous disons qu’un joueur a gagné un tournoi en utilisant le contrôle, ce qui a provoqué la colère des utilisateurs de clavier et de souris. D’un autre côté, vous pouvez déjà vivre une expérience Call of Duty dans Fortnite pour cette raison.

Fortnite est disponible pour PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, PC et mobile. Retrouvez plus d’informations sur la Battle Royale sur cette page

