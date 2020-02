Harley Quinn est arrivée à Fortnite

Fortnite n’est pas seulement l’un des jeux les plus importants au monde, mais C’est devenu une excellente plateforme pour promouvoir certains événements, et l’un d’eux sera la première de Birds of Prey. Au cours des dernières semaines, quelques fuites sont apparues qui ont indiqué l’arrivée inévitable de Harley Quinn dans cette bataille royale. Maintenant, Epic Games a confirmé que ce personnage est enfin disponible dans le jeu.

Après que le compte Twitter de Fortnite a tweeté une image teaser du maillet de Harley avec sa coiffure caractéristique de Suicide Squad, grâce au patch 11.50, le protagoniste de Birds of Prey est enfin disponible dans la bataille royale du moment. La collaboration comprend deux skins. L’un est basé sur la conception de Harley Quinn lors de Suicide Squad, tandis que le second nous présente dans les costumes de Birds of Prey.

Je suis celui dont ils devraient avoir peur. PARCE QUE JE SUIS HARLEY FRICKIN’QUINN! # HarleyQuinn est prêt pour le chaos et apporte les ravages de Gotham directement à Fortnite. Obtenez le pack Harley Quinn ce soir à partir de 19 h HE, en savoir plus sur le pack dans notre blog: https://t.co/JUkKl7KNep pic.twitter.com/iFb335rIfC

– Fortnite (@FortniteGame) 6 février 2020

En parlant de Fortnite, nous savons déjà quand la prochaine saison de bataille royale commencera. De même, en 2019, c’était le jeu où plus d’argent a été dépensé pour la scène eSport.

Via: Epic Games

