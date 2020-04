Hatsune Miku: le projet DIVA Mega Mix sera lancé sur Switch en mai, une démo gratuite est désormais en ligne

Sega a révélé que Nintendo Switch exclusif Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix lance dans l’ouest le mois prochain. Vous pourrez y mettre la main à partir du 15 mai.

Le jeu, qui est disponible au Japon depuis un certain temps maintenant, apporte le jeu d’action rythmique de la série à Switch pour la première fois. Il comprend plus de 100 chansons qui ont été revigorées avec des graphismes de style anime, ainsi qu’une nouvelle sélection de chansons jamais vues auparavant dans la série Project DIVA.

Aujourd’hui apporte de bonnes nouvelles, car vous pouvez maintenant aller de l’avant et essayer le jeu par vous-même via une démo gratuite disponible sur le Switch eShop. Vous remarquerez que vous pouvez déjà pré-acheter le jeu et qu’il existe deux versions au choix:

Les précommandes numériques sont disponibles dès maintenant sur le Nintendo Switch eShop pour une version de base (39,39 $ – prononcé «Miku Miku» en japonais) et «Mega Pack» (59,99 $). Le ‘Mega Pack’ est livré avec 6 packs de chansons DLC, contenant chacun 6 chansons, pour un total de 36 chansons supplémentaires!

Après le lancement du jeu, les 6 packs DLC du “ Mega Pack ” seront également disponibles individuellement (6,99 $ chacun) ou dans un bundle contenant les 6 packs (29,99 $). Toutes les précommandes sont livrées avec un «pack de chansons DLC» de 4 chansons contenant des versions jouables de chansons à thème des précédents titres de Project DIVA. Pour tous ceux qui manqueraient de précommander, le “ Pack de chansons téléchargeables sur thème ” sera disponible gratuitement pour tous les joueurs à partir du 6/12.

Excité pour celui-ci? Allez-vous le vérifier dès son lancement le mois prochain? Faites-nous savoir avec un commentaire ci-dessous.

