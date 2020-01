Hatsune Miku: Project Diva MegaMix détails et captures d’écran – Configuration de la pratique, de la galerie, du jeu / contrôle

SEGA a préparé un nouveau lot de détails et de captures d’écran pour Hatsune Miku: Project Diva MegaMix. La mise à jour d’aujourd’hui couvre les éléments d’entraînement, de galerie et de configuration de jeu / contrôle du jeu.

Voici le résumé complet, gracieuseté de Gematsu:

Entraine toi

– Pratiquez des parties de jeu de rythme

– En sélectionnant “Practice Start” dans le sélecteur de morceau, vous pouvez jouer n’importe quelle partie du jeu de rythme à plusieurs reprises

– En utilisant cette fonction, vous pouvez maîtriser les parties d’une chanson pour lesquelles vous n’êtes pas bon

– Dans «Start Time Settings», vous pouvez définir librement le point de départ de la pratique de la chanson

Ajustez le point de départ de la chanson pendant le jeu, ainsi que redémarrez en appuyant sur un bouton

Galerie

– Vérifiez les résultats tels que vos scores et taux d’achèvement, ainsi que les crédits du personnel

Records

– Vérifiez les scores, le taux d’achèvement et plus encore dans vos «Résultats» et «Statistiques»

– Personal Bests: affiche votre meilleur score par chanson

– Song Clear Stats: affiche vos scores, les pourcentages clairs moyens par difficulté et les informations sur les modificateurs de jeu

– Informations: affichez les difficultés supplémentaires de la chanson, le temps de lecture, les modules possédés, etc.

Didacticiel

– La fonction «Tutoriel» du pilier de la série revient

– Apprenez à tout moment comment jouer avec les commandes uniques de glissement et de maintien du “Mode Arcade”, ainsi qu’avec les commandes de base du nouveau “Mode Mix”

Configuration du jeu / contrôle

– Modifiez librement les paramètres des boutons utilisés pour les icônes de mélodie et de diapositives qui apparaissent en mode Arcade

– Vous pouvez même définir la même icône sur plusieurs boutons

– Une pression simultanée (deux, trois ou quatre pressions) de l’icône de la mélodie peut être réglée sur un bouton chacune (par exemple, une pression sur ZL peut être réglée pour être équivalente à une pression sur les quatre boutons fléchés)

– Ceci est utile pour ceux qui ne sont pas doués pour appuyer simultanément sur les boutons

– Pour le mode Mix, vous pouvez activer ou désactiver une fonction de support qui vous permet de gagner des points même en appuyant sur les boutons, ainsi que de régler des paramètres tels que la position d’affichage combinée et la sensibilité du curseur

