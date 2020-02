Hatsune Miku séduit par sa danse au Japon et domine les ventes en faveur de Nintendo

Les faibles ventes au Japon se poursuivent, car jusqu’à présent, il y a eu peu de sorties au cours de l’année. La semaine dernière, il s’est un peu amélioré en assistant au lancement de 2 nouveaux titres dans la région, Hatsune Miku: Project Diva MegaMix et Death end re; Quest 2. Heureusement, les 2 ont réussi à être placés sur la liste des jeux les plus vendus et même le le titre rythmique a atteint le sommet.

Famitsu (via Gematsu) a partagé la liste des ventes estimées de jeux au format physique et matériel la semaine dernière, qui ont varié du 10 au 16 février. Cela a mis en évidence les performances du vocaloid préféré des joueurs japonais, et cela a été noté avec les débuts du nouvel opus Hatsune Miku: Project Diva MegaMix, car il a réussi à vendre 53606 exemplaires en seulement 4 jours et il suffisait de le retirer de la première place au titre qui, la semaine précédente, avait occupé la position maximale, Granblue Fantasy Versus, qui est tombé en troisième position, après que Pokémon Sword & Shield l’ait également dépassé.

Un autre des 3 premiers titres est Death end re; Quest 2, qui est presque hors de la liste des 10 jeux les plus vendus, comme cela s’est produit avec Street Fighter V: Champion Edition, l’autre nouveau jeu, qui a fait ses débuts à la 11e place. .

Du côté des consoles, comme la semaine précédente, il n’y a pas beaucoup de nouvelles, à part un changement de position des modèles Xbox One. Mais en dehors de cela, il n’y a pas eu de changements surprenants, bien qu’une baisse ait été constatée dans le Ventes de presque tous les systèmes.

Nous vous laissons avec la liste ci-dessous.

Ventes de logiciels

Hatsune Miku: Project Diva MegaMix – 53606

Pokémon Swod & Shield – 24,534

Granblue Fantasy Versus – 12 165

Minecraft: édition Nintendo Switch – 11 275

Ring Fit Adventure – 10,238

Entraînement cérébral du Dr Kawashima – 9367

Super Smash Bros.Ultimate – 9155

Mario Kart 8 Deluxe – 8548

Death end re; Quest 2 – 7003

Yakuza: comme un dragon – 6844

Ventes de matériel

Nintendo Switch – 63 443

Nintendo Switch Lite – 16 869

PlayStation 4 – 4912

PlayStation 4 Pro – 2920

Nouvelle Nintendo 2DS LL – 712

Nouvelle Nintendo 3DS LL – 45

Xbox One X – 22

Xbox One S – 19

Vous attendiez-vous à ce que le nouvel épisode de Hatsune Miku fasse ses débuts en premier lieu? Souhaitez-vous essayer ce titre SEGA? Partagez vos réponses dans les commentaires.

Nous saisissons cette occasion pour vous dire que ce début d’année ne favorise pas les consoles dans différentes parties du monde. Le premier est les États-Unis, où il y a eu une baisse très marquée par rapport au mois de janvier des années précédentes.

Hatsune Miku: Project Diva MegaMix est uniquement disponible au Japon exclusivement pour Nintendo Switch. Pour l’instant, il n’y a pas de date de sortie pour l’Amérique, mais elle devrait être en vente à un moment donné en 2020. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à Hatsune Miku si vous visitez cette page.

Restez informé avec nous, dans LEVEL UP.

Source

.