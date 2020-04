Hawks arrive sur My Hero One’s Justice 2 en tant que prochain DLC

La justice 2 de My Hero One est arrivée sur notre hybride le 13 mars et les données sur les futurs personnages qui sont sur le point d’arriver dans le jeu de combat disponible sur Nintendo Switch sont déjà connues. Dans ce cas, il est Hawks (Keigo Takami), l’actuel héros n ° 2 du classement des héros dans la saga bien connue Boku no Hero (My hero academia) qui débarquera bientôt dans le jeu My Hero One’s Justice 2.

Et il y a des rumeurs selon lesquelles ce printemps le personnage bien connu de la série mythique rejoindrait le campus du jeu avec 10 variations de couleurs. Le personnage lui-même a un mode de combat dans lequel utilise ses ailes d’attaquer et de défendre, dans la série (SOUS SPOILER POSSIBLE) utilise également ses plumes pour lui, dont il a le contrôle total pour pouvoir attaquer et se défendre, pouvant les utiliser comme projectiles si nécessaire. La rumeur indique que le prix estimation de ce DLC serait un prix d’environ 400 yens environ (environ 3,41 €) ou la possibilité d’obtenir ledit personnage avec plus de contenu dans le nouveau passe de saison qui est forgé pour un prix qui équivaudrait à 1800 yens (certains 15,36 €).

Outre ces informations, l’arrivée de plusieurs événements pour le jeu comme l’événement de la Fête d’anniversaire (où vous pouvez obtenir plus de récompenses) et l’événement Plus de chaos (dans lequel en utilisant un certain méchant, nous devons accomplir certaines réalisations). Les deux événements seront disponibles à partir du 3 avril 2020 jusqu’au 5 avril prochain 2020, quand l’événement se terminera. Alors maintenant, vous savez, si vous avez ce jeu, profitez de l’événement pour obtenir de nouvelles récompenses et devenir le nouveau symbole de justice qui remplacera All Might, et comme nous le disons toujours, tirez votre force, utilisez vos dons et votre courage et terminez avec les méchants au cri de Plus Ultra!

