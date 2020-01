Hayfever arrive le 25 février sur Switch

Pixadome et Zordix Publishing ont annoncé le frénétique jeu de plateforme 2D Hayfever pour Nintendo Switch.

Le jeu devrait être lancé le 25 février 2020 pour 14,99 USD.

Découvrez la bande-annonce et les détails:

Le développeur Pixadome et Zordix Publishing sont ravis d’annoncer que Fièvre des foins est en route vers votre porte numérique le 25 février sur PC via Steam (avec une remise de lancement de 15%), PS4, Xbox One et Nintendo Switch. La nouvelle bande-annonce de la date d’annonce ci-dessous présente de nouvelles allergies étrangement utiles et des combats de boss saisonniers menaçants.

Lancement pour 14,99 $, Fièvre des foins est un jeu de plateforme 2D frénétique avec la langue dans la joue et le nez fonctionnant en permanence. Le facteur Thomas se précipite de porte en porte sur 140 niveaux dangereux, livrant des colis et récupérant 240 lettres perdues (éparpillées par les vents après un éternuement) dans des endroits improbables.

Le code de prévisualisation PC est également disponible dès maintenant sur demande. Le code de révision de la console sera bientôt disponible.

Les allergies de Thomas l’ont peut-être mis dans ce pétrin, mais ils peuvent aussi le sortir de là. Le pollen lui permet d’éternuer assez fort pour voler, et d’autres allergènes lui fournissent des pouvoirs pour l’aider à naviguer dans quatre mondes de dangers saisonniers difficiles. Ce n’est pas seulement la nature qui essaie d’arrêter le courrier non plus. Des abeilles occupées, des épouvantails malicieux, des bonhommes de neige gênants et quatre boss de fin de saison difficiles se tiennent entre Thomas et un travail bien fait.

Mignon à l’extérieur mais avec un noyau dur et difficile, les niveaux de Hayfever sont conçus pour être rejoués et maîtrisés. J’arrive juste à la fin de Fièvre des foinsLes quatre saisons de niveaux sont difficiles, mais la collecte de chaque dernière lettre perdue sur le chemin nécessitera un véritable maître de poste. Les livreurs diligents pourraient même trouver quelque chose de nouveau en attente de l’autre côté d’un sac de courrier plein. Le courrier ne doit cependant jamais être en retard; Fièvre des foins est construit pour la vitesse – les meilleurs joueurs auront à peine le temps de toucher le sol.

À propos de Hayfever

Un jeu de plateforme rapide et stimulant avec un pixel-art mignon et spongieux.

Qui a besoin de double saut? Touchez le pollen pour éternuer dans l’air.

Obtenez d’autres nouveaux pouvoirs étranges du smog, des arachides et d’autres allergènes.

140 niveaux répartis sur quatre saisons et 240 objets de collection en option à retrouver.

Conçu pour la vitesse. Maîtrisez son mouvement difficile et volez à travers les niveaux.

Une bande-son fantaisiste et percutante de Knasibas.

Fièvre des foins débarque le 25 février pour 14,99 $, avec une remise de lancement de 15% sur Steam.

