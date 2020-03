Hazel Sky arrivera sur Nintendo Switch tout au long de 2020

Réparez des machines volantes délabrées, sautez, grimpez, balancez et glissez dans un monde magnifique et mystérieux. Mettez-vous à la place de Shane, un jeune homme qui doit affronter son destin et ses innombrables épreuves pour devenir ingénieur. Excitant non? Eh bien, c’est Hazel Sky.

Il y a quelques jours, l’éditeur a annoncé Un autre studio indépendant et développeur Coffee Addict Game Studio l’arrivée de Hazel Sky, un titre indépendant qui sera disponible sur Nintendo Switch et sur d’autres plateformes. Le jeu promet d’être une aventure de plate-forme dans laquelle, même si l’action ne manquera pas, cela ne semble pas être le centre de l’histoire.

Retourner en tant qu’ingénieur ou faire face à l’exil

Shane, notre protagoniste, appartient à la ville volante de Gédéon. Selon l’histoire, en raison des coutumes de votre maison, vous devez vous rendre sur une piste loin de chez vous pour faire face à une série de tests. En fin de compte, vous devez revenir avec l’honneur d’être un véritable ingénieur ou face à l’exil. Heureusement, il ne sera pas seul. Erin, un collègue ingénieur en formation, l’accompagne par le biais d’une radio. L’amitié illicite entre eux amènera Shane à changer sa façon de voir le monde.

Voir aussi

Les tests sont l’examen final que chaque ingénieur doit passer avant d’assumer le rôle d’honneur. Pour Shane, les tests sont son destin. Mais le destin et le désir s’alignent rarement et moins dans un monde divisé entre des ingénieurs honnêtes et des artistes vilipendés. Cela rendra Shane déchiré. Les tests, les événements de Gédéon et une romance improbable (qui ne pouvait pas manquer) comptent lUne histoire douce-amère d’amour, d’ambition et d’une société au bord de quelque chose de nouveau.

Selon ce qui a été partagé, Hazel Sky arrivera tout au long de cette année sur notre console préférée, bien qu’il n’ait pas encore été question de date précise.

Source

Connexes