Hazel Sky est annoncé sur Nintendo Switch. Aventures de cour indépendantes!

Ciel noisette C’est l’une de ces aventures en 3D avec sa propre personnalité. Et c’est que les images et vidéos montrées, jusqu’à présent, de ce titre pointent des voies. Maintenant, nous savons, après son annonce, que ce jeu, heureusement, arrivera sur Nintendo Switch. Ensuite, nous étendons les informations!

Et c’est que l’éditeur Another Indie et son développeur Coffee Addict Game Studio ont annoncé que, le titre indépendant d’aventures et de gestion, Hazel Sky atterrira sur Nintendo Switch tout au long de cette année 2020. Nous en savons un peu plus, bien que, heureusement, nous ayons une bande-annonce d’environ 2 minutes et une description générale extraite de son propre site officiel.

Hazel Sky est une aventure passionnante et sincère à propos d’un jeune ingénieur qui fait face à son destin et à ses propres désirs. Réparez des machines volantes délabrées, sautez, grimpez, colombinez et glissez dans un monde magnifique et mystérieux.

Envoyé sur une île loin de chez lui dans la ville volante de Gideon, Shane doit passer les tests et revenir en tant qu’ingénieur ou faire face à l’exil. Connectés par radio, Shane et son collègue ingénieur de formation, Erin, se font une amitié interdite. Une amitié qui changera la façon dont Shane voit le monde. Les tests sont la dernière étape que chaque ingénieur doit franchir avant d’assumer le rôle d’honneur. Pour Shane, de tels tests représentent son destin, mais le destin et le désir s’alignent rarement et, dans un monde partagé entre des ingénieurs honnêtes et des artistes vilipendés, Shane se retrouve déchiré. Les tests, les événements de Gédéon et une romance improbable racontent une histoire douce-amère pleine d’amour, d’ambition et d’une société au bord de quelque chose de nouveau.

