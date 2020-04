HBO développe une série sur la lutte avec Dwayne “The Rock” Johnson

Une nouvelle émission HBO actuellement intitulée Tre Cnt (de Tre Count, même si elle pourrait facilement être mal lue) est en cours, avec Dwayne Johnson à bord pour produire exécutif, avec Issa Rae et Danny Garcia.

Comme rapporté par Variety, l’émission est écrite par Mohamad El Masri, qui a déjà écrit pour Here and Now et la production Netflix d’Octobre Faction. Tre Cnt suit Cassius Jones, un lutteur professionnel et docker en difficulté dans le quartier de Houston (The Tre). Avec un versement d’assurance-vie et l’aide d’amis et de voisins, il cherche à créer un empire de lutte d’arrière-cour axé sur le hip-hop.

Ce n’est pas le premier partenariat de Johnson avec HBO; lui et Garcia exécutif ont produit les Ballers de la série HBO sous leur bannière Seven Bucks Productions, tandis que Johnson a également joué dans l’émission. Les Ballers ont couru pendant cinq saisons sur HBO avant de conclure l’année dernière.

Bien qu’aucune nouvelle concernant le casting n’ait été annoncée, il est probable que Johnson apparaîtra également en tant qu’acteur, comme il le fait dans de nombreux films et émissions produits par Seven Bucks – tels que Fast and the Furious spin-off Hobbs et Shaw. Avec sa propre expérience dans le monde du catch, Johnson aura beaucoup à apporter au spectacle en termes d’authenticité. Johnson produit actuellement un autre spectacle lié à la lutte: Young Rock, une série comique sur sa propre vie, qui suivra son enfance et sa première carrière de catch.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible javascript pour regarder des vidéos.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: The Rock – WWE 13 Trailer