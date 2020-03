HBO prépare la série The Last of Us!

Donc, de nulle part, il a été annoncé que Le dernier d’entre nous aura sa propre série sur HBO, et sera dirigée par Craig Mazin, créateur de la série limitée Tchernobyl Mais Mazin Il n’est pas la seule personne importante impliquée dans son développement, en tant qu’écrivain et directeur créatif du jeu, Neil Druckmann, Il participera également au projet en tant que producteur exécutif.

Carolyn Strauss Il servira également de producteur exécutif avec Evan Wells, le président de Chien coquin Le projet est une coproduction avec Sony Pictures Television et en association avec Productions PlayStation

Mazin, qui s’est révélé être un fan du jeu, a déclaré ce qui suit:

«Neil Druckmann est sans aucun doute le meilleur scénariste travaillant dans l’industrie du jeu vidéo, et The Last of Us est son chef-d’œuvre. Avoir la possibilité d’adapter son travail incroyable est mon rêve depuis des années et je suis honoré de le faire avec Neil. »

Pour sa part, Druckmann dit ce qui suit concernant le travail avec Mazin:

«Dès la première fois que je me suis assis avec Craig, j’ai été étonné de son approche du récit, de son amour et de sa profonde compréhension de The Last of Us. Avec Tchernobyl, Craig et HBO ont créé un chef-d’œuvre intense, protecteur et émotionnel. Je ne pouvais pas penser à un meilleur partenaire pour porter l’histoire de The Kast of Us à la télévision. »

Apparemment, ce ne sera pas la seule série développée en Productions PlayStation. Le coprésident de Sony Pictures Television Studios, Chris Parnell, a confirmé ce qui suit:

«Ce sera la première d’une série que nous souhaitons développer avec nos amis sur PlayStation Productions. The Last of Us est une brillante réussite dans le développement de la narration et du personnage, et nous avons la chance d’avoir l’opportunité de travailler avec cette équipe pour l’adapter. »

Source: The Hollywood Reporter

.