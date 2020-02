HBO’s Westworld Saison 3: Récapitulation de l’histoire de la saison 2 de chaque personnage

La saison 3 de Westworld approche à grands pas et si vous avez suivi les bandes-annonces, vous vous êtes probablement posé des questions récemment – à savoir: qu’est-ce qui s’est passé la saison dernière et que se passe-t-il réellement? Comment un spectacle sur les cow-boys robotiques est-il devenu quelque chose qui ressemble et ressemble à un mélange de Blade Runner et The Dark Knight? Qu’est-il arrivé à vos personnages préférés pour les mettre dans ce pétrin?

Eh bien, pas de panique. Nous nous sommes retrouvés dans le même bateau. Nous avons minutieusement décomposé chaque instant de la dernière bande-annonce de la saison 3, puis tourné notre attention vers le passé, parcourant chaque instant de la saison dernière pour essayer de reconstituer exactement ce qui est arrivé à chacun de nos favoris. Inutile de dire que c’était un peu déroutant. Mais n’ayez crainte, nous avons continué, avons pris des notes rigoureuses et avons fait de notre mieux pour rassembler les événements désordonnés des souvenirs brouillés de Bernard.

La révélation que Delos avait réellement volé des informations sur chaque invité à avoir mis les pieds dans le parc – en utilisant les chapeaux de cow-boy comme scanners du cerveau, pas moins – s’est avérée être une révélation encore plus grande que le plan pour le parc depuis le début avait été réellement pour “transformer les invités en hôtes”. Ce processus serait achevé à l’aide d’un super-serveur de création d’hôte géant appelé Forge, qui non seulement hébergeait toutes les informations sur les invités volées, mais pouvait créer un nombre illimité d’organismes hôtes pour les installer. Malheureusement, cependant, Delos a rapidement appris que transformer un humain en hôte était plus compliqué que de simplement télécharger ses modèles d’ondes cérébrales dans un ordinateur et, à notre connaissance et malgré des tests rigoureux (effectués par une version IA de Logan – vous vous souvenez , L’ami de William de retour dans la journée?), Ils n’ont jamais vraiment déchiffré le code de manière durable.

Mais l’hybridation des hôtes et des humains est le moindre des problèmes de Dolores – elle s’est rendue jusqu’à la Forge pour essayer de détruire complètement les données humaines enregistrées, avant de décider qu’il serait plus avantageux de télécharger ses collègues hôtes dans un super -serveur bien à eux appelé Valley Beyond ou Sublime. Le résultat net de ce choix est un peu difficile à quantifier, mais cela signifie essentiellement que Delos a perdu tout un tas de leurs données humaines enregistrées, puis l’intégralité de leurs programmes hôtes – ou, bien, les programmes hôtes qui n’ont pas été tués par Delos security avant la fin du téléchargement. Ainsi, à la fin de la saison 2, Dolores (déguisée) a réussi à sauver un grand total de cinq hôtes non téléchargés, qu’elle a expulsés de l’île et dans le monde réel.

C’est là que la saison 3 reprendra probablement, avec Dolores et son groupe d’hôte sauvés apportant leur combat à leurs créateurs – à moins, bien sûr, qu’il y ait une autre tournure que nous n’avons tout simplement pas vu venir. C’est Westworld, après tout.

Maintenant, regardons de plus près où se sont retrouvés exactement chaque personnage principal, où ils se trouveront probablement à l’avenir, et ce que vous devez vous rappeler de leurs histoires dans le prochain chapitre de l’épopée de science-fiction.