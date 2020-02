Hé les enfants, c’est mon partenaire Eevee et Snooze Action Snorlax

L’un des jouets Pokémon les plus populaires de l’année dernière était My Partner Pikachu de Wicked Cool Toys, un petit copain en plastique tactile. Mais tout le monde ne veut pas s’associer à Pikachu. Certains veulent un ami à quatre pattes avec des évolutions sans fin. D’autres veulent juste une sieste. Mon partenaire Eevee et Snooze Action Snorlax, présenté par Wicked Cool ce week-end au New York Toy Fair, nous ont couverts.

Le point de vente de mon partenaire Pikachu à 20 $ était des lumières, des sons et une pléthore de réactions différentes en fonction de la façon dont ses partenaires lui tapotaient le visage, le ventre et la tête. Mon partenaire Eevee est la même chose, seules la queue et la tête d’Eevee bougent. Prenez ça, Pikachu au cou raide.

My Partner Eevee propose 20 sons et plus de 50 réactions différentes au toucher. L’un d’eux pourrait être un cri terrifiant, mais je ne miserais pas dessus.

Beaucoup plus intéressant pour moi est ce Snooze Action Snorlax. Qu’est-ce que “Snooze Action”? C’est comme ça? * s’endort pendant une heure *.

C’est un peu comme ça. Snooze Action Snorlax est une peluche de 10 pouces, 30 $ avec deux modes de jeu, “Snooze Mode” et “Awake Mode”. En mode Snooze, Snorlax bâille et ronfle et se trouve là, bloquant les itinéraires importants des entraîneurs Pokémon. Nourrissez Snorlax de son accessoire Pecha Berry inclus et il entre en mode Éveil, où il est beaucoup plus conscient des besoins de ses compagnons Pokémon et des problèmes qui les affectent. Ou peut-être qu’il fait juste des bruits différents.

Mon partenaire Évoli commencera à frapper les magasins en août, tandis que l’action Snooze commencera cet automne. L’étui de transport de 35 $ de Wicked Cool Toys pour les petites figurines Pokémon, que je n’ai pas mentionné plus tôt mais qui a l’air bien et se replie dans un sac à dos, sort également en août.

