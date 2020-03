Hearthstone ajoute des chasseurs de démons, sa première nouvelle classe depuis son lancement

Après six ans de mages, de prêtres, de chamans, de guerriers, de voleurs, de chasseurs, de sorciers et de paladins qui se battent contre des cartes, le jeu de cartes à collectionner inspiré de World of Warcraft de Blizzard obtient enfin du sang neuf. Le Demon Hunter arrive le 7 avril dans le cadre de l’extension Ashes of Outland.

La première nouvelle classe ajoutée à Hearthstone depuis son lancement en 2014, le Demon Hunter a un style de jeu «en face», selon l’annonce officielle. Illidan Stormrage est le héros de la classe, frappant ses adversaires avec ses griffes et ses lames et invoquant d’énormes démons pour les achever.

Les joueurs de Heartstone peuvent débloquer la classe Demon Hunter en terminant une campagne d’histoire qui raconte (encore) l’origine d’Illidan. La fin de la campagne, qui démarre le 2 avril, accorde aux joueurs les 10 cartes de base de chasseur de démons, un ensemble d’initiés de chasseur de démons de 20 cartes et une liste de deck de chasseur de démons prédéfinie.

L’extension Ashes of Outland, lancée le 7 avril, voit des joueurs se rendre dans l’Outreterre et affronter une autre légion démoniaque. Il a de nouvelles cartes à collectionner “infusées de gangres” et de nouvelles mécaniques de jeu à manipuler. Le site officiel a plus de détails.

Les joueurs de Hearthstone espérant une classe de Moine jouable peuvent continuer à le sucer.

