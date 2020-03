Hearthstone célèbre avec son événement anniversaire

Entrez dans la taverne pour célébrer l’esprit de compétition.

Le jeu de cartes deBlizzard Entertainment, Hearthstone: Heroes of Warcraft célèbre6 ansdepuis que la taverne a ouvert ses portes pour la première fois. C’est pourquoi le moment est venu de célébrer et de dire au revoir à laAnnée du Dragn, qui est sur le point de se terminer pour accueillir une nouvelle année et c’est pourquoi il y a un événement spécial d’anniversaire appeléEsprit de compétition.

Tous ces joueurs qui commencent la sessionHearthstonedes19h00 CET du 4 marsà19h00 CET du 17 mars, recevez 2 enveloppes de lettres deLe boom des ombres, 2 enveloppes de Sauveurs d’Uldum, 2 enveloppes de La Descente des Dragons etle verso d’une lettre commémorant l’Année de la Dragn. Il y aura également desmissions légendaires quotidiennesque vous ne voulez pas manquer dans lequel vous pouvez obtenir plus d’enveloppes de lettres des extensions de l’année de la Dragn qui est sur le point de se terminer.

Dans le cadre de la célébration, il y aura également plusieursCombats de taverneanniversaire commeBurning Duel, où les joueurs commencent avec un deck aléatoire et le perdant reçoit le deck de son adversaire pour son prochain combat. Il y aura également une version améliorée duSalle des championsoù vous jouez avec les decks gagnants duChampionnats du mondedans sa forme originale sans ajustement de solde.

Des choses très intéressantes arrivent pour ce jeu deBlizzardet un exemple de ceci sont les changements récents aux champs de bataille. Dans les semaines à venir, nous aurons sûrement plus de nouvelles de Hearthstone et de tout ce que l’année prochaine réserve à la taverne.

