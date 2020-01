Helheim Hassle se dirige vers Nintendo Switch au début de 2020

Perfectly Paranormal a annoncé Helheim Hassle, un tout nouveau jeu d’aventure narrative pour Nintendo Switch.

Le jeu devrait être lancé numériquement début 2020.

Regardez ci-dessous:

Le développeur norvégien Perfectly Paranormal est heureux d’annoncer que son nouveau jeu de plateforme de puzzle corporel Helheim Hassle arrivera sur Nintendo Switch, Xbox One et PC via Steam au début de cette année; à suivre peu de temps après sur PlayStation 4.

Helheim Hassle est un jeu d’aventure narratif qui concerne autant l’amitié que les parties du corps. Du même univers (et se déroulant le même mardi en fait) que le précédent tube Manual Samuel, vient cette aventure macabre où vous incarnez Bjørn, un viking pacifiste qui déteste l’idée de mourir et d’aller à Valhalla … qui finit par mourir et se faire prendre à Valhalla. Lorsque Bjørn est ressuscité pour aider à une tâche pour le mystérieux Pesto, il voit un moyen de négocier sa sortie. En utilisant le cadavre éternel de Bjørn avec sa capacité à détacher et à combiner les membres à volonté, les joueurs doivent résoudre des énigmes difficiles et naviguer dans des niveaux difficiles afin de récupérer un certain objet magique … En retour, Pesto tentera d’accorder à Bjørn une résidence permanente à Helheim – quel tracas!

Helheim Hassle est un jeu d’aventure narratif qui demande aux joueurs d’accomplir jusqu’à 70 quêtes sur 14 niveaux, nécessitant l’utilisation de toutes sortes de combos de différentes parties du corps pour relever les défis de plate-forme de puzzle uniques du jeu. Dans cette aventure, les joueurs entreront en contact avec 80 personnages différents de tous les horizons (et de la mort) allant des âmes divines frustrées, des fantômes d’ours, des dragons, des elfes, des nains et des gobelins à col bleu; le tout exprimé par 24 acteurs de la voix professionnels offrant 3 700 lignes de dialogue parlé!

«Helheim Hassle est une aventure farfelue et amusante – passant de la mécanique du casse-tête de Manual Samuel. Avec des niveaux attrayants et des personnages animés, je suis certain que les joueurs s’amuseront à travers ce jeu », a déclaré Ozan, chef de projet de Perfectly Paranormal. “Ce fut un plaisir de donner vie à un univers partagé aussi exubérant.”

