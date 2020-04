Hell Warders – Nintendo Switch Review. Protéger notre monde

Nintendo Switch est le salut de beaucoup pendant cette quarantaine. La grande variété de titres qui continuent de venir sur la console hybride Nintendo nous fait distraire nos esprits en ces temps difficiles, où toutes les distractions sont très appréciées. Depuis NextN, nous faisons tout notre possible pour continuer à rester à votre disposition et, en outre, nous continuons d’analyser les titres les plus divers qui viennent sur la console. Gardiens de l’enfer C’est l’un de ces titres que nos amis de Meridiem Gamesmais Développé par AntiGravity Studios. C’est un portage d’un jeu qui a déjà atteint d’autres consoles, mais qui, encore une fois, a l’avantage supplémentaire d’avoir la possibilité de jouer où nous voulons grâce aux possibilités uniques de Nintendo Switch. Êtes-vous prêt à protéger bec et ongles le lien dans plus de vingt scénarios différents?

L’enfer s’est déchaîné

L’histoire des Hell Warders est simple, mais il a un prétexte qui aide à faire tourner le gameplay et la mécanique du titre. D’une manière générale, nous pouvons le résumer comme suit: Une porte a été ouverte sur l’enfer et de là, des milliers de hordes de démons envahissent la terre. De plus, ils ont kidnappé une princesse que nous devons sauver, car nous faisons partie des Hell Warders, le dernier espoir de stopper la menace démoniaque.

Comme vous pouvez le voir, ils nous donnent les éléments nécessaires et équitables pour comprendre qui sont les méchants, qui sont les bons, contextualiser le conflit et nous donner un objectif. Alors, Hell Warders, avec presque aucun dialogue ou scènes de film, nous présente l’histoire à travers différents endroits, équivalent aux «mondes» des autres jeux. Chacun de ces emplacements, à son tour, est divisé en cinq scénarios différents, ce qui fait des “niveaux”. Maintenant, lorsque nous parlons d’un gameplay approfondi, c’est à ce moment-là que cela se complique.

La meilleure défense est une bonne attaque

Dans chaque phase ou niveau, nous avons un lien que nous devons protéger des hordes d’ennemis qui apparaissent. Chaque niveau a différentes vagues d’ennemis. Le gameplay se sépare en deux; entre chaque vague, nous avons une série de ressources qui nous permettent de placer différentes unités le long de la carte, allant des simples soldats aux magiciens. Chaque unité a des caractéristiques spécifiques et fonctionne mieux contre les ennemis ou autres mais, évidemment, les plus puissants et les plus polyvalents consomment plus de ressources. En outre, nous avons une limite d’unités dans chaque niveau, il faut donc penser sereinement où positionner chacun, leur portée d’attaque, si pour la renforcer ou non (elle consomme aussi des ressources) et s’il vaut mieux avoir beaucoup d’unités plus faibles ou peu et plus puissantes, surtout au début du niveau, où nous avons le moins de ressources.

L’autre partie du gameplay est le combat lui-même. PNous pouvons choisir entre 3 héros différents et chacun se spécialise dans un type de combat, avec des capacités spécifiques et uniques, qui affectent directement notre style de jeu. D’une part, nous avons un cavalier, armé de son épée et de son bouclier, qui se concentre rapidement sur les attaques de mêlée, mais ne fait pas beaucoup de dégâts. Nous avons un tireur, concentré sur les attaques à distance, qui attaque très vite, mais est assez faible et avec un guerrier avec une grosse masse, qui résiste bien aux coups et fait beaucoup de dégâts, mais est lent. À ce stade du jeu, Nous gérons notre personnage librement autour de la scène, pouvant attaquer les ennemis et protéger certaines de nos unités (Que nous pouvons revenir en position ou renforcer à tout moment, mais prendre plus de temps pour apparaître pendant cette partie du gameplay). Le niveau se termine lorsque nous vainquons le dernier ennemi de la dernière vague. Sur la base de nos performances, nous obtenons une note meilleure ou pire, Quoi se traduit par déverrouillables qui améliorent les caractéristiques de notre personnage, ainsi que de nouvelles unités et ce qui est plus important: en monnaie d’échange pour améliorer nos attributs et ceux des unités.

Hell Warders: ambitieux, mais pas grand-chose

Le facteur stratégique, la profondeur du système d’amélioration de votre personnage et les unités que nous avons, la rejouabilité qu’il offre lorsque vous voulez obtenir le meilleur score pour obtenir toutes les améliorations et tout le bien que nous pouvons attribuer au jeu, dénote la grande ambition qu’il y avait de la part des développeurs lors de la planification du titre. Cependant, Hell Warders est un titre qui devient facilement répétitif, sa section graphique est assez pauvre pour les très petites scènes que vous avez et la musique est assez plate et pas très mémorable. Aussi c’est un jeu court, puisque le surmonter ne devrait pas nous prendre plus de 6 heures de générositéleur variété d’ennemis est acceptable (bien qu’on se lasse bientôt de toujours voir les mêmes démons) et il faut reconnaître que les affrontements contre les patrons sont assez intéressants, mais en supprimant cela, peu importe à quel point nous essayons de faire le point, nous laisse le sentiment que c’est un jeu qui a besoin d’être peaufiné un peu plus. Sans aller plus loin, quelque chose d’aussi basique que les animations des personnages, elles sont aussi un peu grossières et légèrement polies.

En résumé, Hell Warders est un jeu divertissantC’est indéniable, mais il révèle certains aperçus de la grandeur qu’il aurait pu être, et c’est précisément ce qui nous laisse de mauvais goût dans la bouche. Nous sommes confrontés à un jeu avec beaucoup de potentiel gaspillé et cela finit par donner peu à dire. Il a un mode multijoueur en ligne intéressant, surtout en mode difficile, où il est normal d’avoir besoin de plus d’aide que l’intelligence artificielle ne nous en propose. Mais il y a des choses que nous ne devons pas négliger dans cette version, comme les nombreuses erreurs de traduction ou les temps de chargement inutilement longs du jeu. Si vous êtes intéressé par ce type de jeux appelé «tower defense», il est possible que Hell Warders vous réserve quelques surprises agréables, mais la vérité est qu’il est plus probable que les autres surprises qu’il vous donne ne soient pas aussi agréables.

Nous avons analysé Hell Warders grâce à un code numérique fourni par Meridiem Games. Version analysée: 1.0.3

Beaucoup de potentiel gaspillé

Hell Warders a tous les ingrédients pour être un jeu très intéressant, mais aucun n’explose. Avec un petit twist à la “tower defense”, avec plus d’éléments RPG comme le choix du personnage en fonction d’un rôle et son amélioration (ainsi que nos unités), la pauvreté graphique et musicale, ainsi que répétitive que le gameplay soit fait, ils assombrissent ces bonnes idées, comme les combats de boss, le meilleur du jeu sans aucun doute. Pour son petit, nous sommes face à un portage, tant d’erreurs comme celles de traduction auraient pu être parfaitement corrigées.

PROS

Profondeur d’amélioration du personnage

Batailles de boss

CONS

Ennemis inintelligents

Pauvres animations

De nombreux bugs et erreurs non corrigés malgré le fait d’être un port

