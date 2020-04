Hello Games présente le gameplay de The Last Campfire

Nous avons récemment entendu parler de The Last Campfire, le nouveau jeu Hello Games, les créateurs de No Man’s Sky. Nous avions déjà vu 2 bandes-annonces de cette aventure, mais nous en savions peu sur l’histoire et le gameplay et aujourd’hui le développeur en a profité pour montrer une démonstration du gameplay et en quoi consistera son nouveau titre.

La bande-annonce est apparue lors de la dernière Inside Xbox. Dans une courte vidéo de près de 5 minutes, le concepteur principal de The Last Campfire, Steven Burgess, a donné plus de détails sur cet indie et les premières minutes de jeu.

Pendant la diffusion, le développeur a expliqué que The Last Campfire sera une expérience d’aventure axée sur les puzzles. Le style de l’art ressemble à celui d’un film d’animation, mais ne vous laissez pas berner par les apparences, car, bien que les personnages soient mignons, le voyage ne sera pas toujours heureux, et il y aura même des parties de fantaisie sombre.

L’aventure basera votre système de jeu sur des puzzles

L’aventure commencera dans un endroit sombre et sans espoir, où une braise (braise) est endormie, perdue pour une raison quelconque et trouve une peinture murale qui s’éclaire et révèle des détails sur la première braise. Il y aura également un narrateur qui vous accompagnera dans l’aventure et qui vous donnera plus d’informations sur l’histoire du jeu.

Après avoir récupéré du cadavre d’une braise un mystérieux sac à dos, le protagoniste se rendra pour trouver des cages avec une flamme, ce qui le mènera à des labyrinthes ou des puzzles dans lesquels la braise devra trouver la solution pour libérer l’espoir, qui est piégé dans un cage et que vous pouvez prendre d’autres habitants immobiles pour les ramener à la vie.

Quelque chose d’intéressant est que les puzzles ne seront pas basés sur les mêmes mécanismes de jeu, augmentant seulement leur difficulté à mesure que vous progresserez, mais chacun représentera un défi unique et inspiré par des puzzles logiques. Une autre caractéristique est que les éléments de ces puzzles ne seront pas superficiels, mais se sentiront “tactiles”, et deviendront plus importants par la suite.

On ne vous en dit pas plus et mieux on vous laisse avec l’avance du gameplay.

Êtes-vous intéressé par le dernier feu de camp? Aimez-vous le style artistique du jeu? Allez-vous l’acheter? Dites-le nous dans les commentaires.

Si vous avez manqué la révélation de ce titre, nous vous rappelons que nous en avons entendu parler pour la première fois aux Game Awards 2018.

The Last Campfire sera disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Le titre fera ses débuts à l’été de cette année, mais nous ne connaissons toujours pas la date. Vous pouvez trouver plus de nouvelles à ce sujet en consultant cette page.

Sur Inside Xbox, il y avait plus d’annonces. Si vous souhaitez les découvrir tous, nous vous invitons à visiter notre couverture.

Restez informé avec nous, à LEVEL UP.

Source

.