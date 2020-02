Hellpoint apporte une action coopérative de type science-fiction sombre à Switch en avril

Ce titre raconte l’histoire, hein? Hellpoint est un RPG d’action de type science-fiction sombre du développeur Cradle Games et de l’éditeur tinyBuild qui sortira sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et Steam le 16 avril. Pour souligner l’angle «science-fiction sombre», le le jeu se déroule sur une «station spatiale abandonnée» avec le nom absurde d’Irid Novo. La science et l’occultisme se confondent lorsque vous êtes confronté à des «dieux cosmiques» et à des entités apparemment démoniaques dans des endroits futuristes.

Hellpoint sera-t-il amusant à jouer? Qui peut dire?! Mais le jeu semble avoir au moins un sens clair de l’identité visuelle, comme sa bande-annonce peut en témoigner. De plus, le jeu peut être joué entièrement en mode coopératif, et la version Steam répertorie également la coopération en ligne, ce qui semble également être une valeur sûre pour Switch.

Le jeu promet des dizaines d’armes et d’armures à distance et de mêlée, et chaque arme possède des capacités spéciales uniques qui se débloquent à l’usage. Un autre point unique sur le jeu est: «La station spatiale orbite en temps réel autour d’un trou noir inquiétant qui déclenche divers événements dynamiques tels que les apparitions de boss, les assauts de la horde ainsi que les statistiques et positions ennemies modifiées.»

On dirait que Hellpoint veut être plus que “Dark Souls rencontre Event Horizon”, mais en même temps – cela ferait un très bon combo à lui tout seul. Votre intérêt est-il piqué pour cette création de Cradle Games et tinyBuild?

