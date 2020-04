Hellpoint est une âme avec de nouvelles idées intéressantes

Image: Cradle Games

Hellpoint porte ses influences sur ses manches. Il est évident que le développeur canadien Cradle Games savait ce qu’il voulait faire – Dark Souls dans l’espace – et a décidé de le faire. J’ai récemment eu la chance d’essayer une version préliminaire de Hellpoint sur Xbox One, et même si j’ai souvent trouvé cela frustrant d’un point de vue technique, le cadre et l’atmosphère étaient suffisants pour me donner faim.

Irid Novo est une immense station spatiale qui, pour une raison inconnue, a été construite autour d’un trou noir actif. Ce qui était autrefois censé être un symbole de la recherche et de l’innovation est maintenant un labyrinthe inquiétant de la mort. C’est dans ce cercueil spatial flottant que Hellpoint vous serre dans la combinaison en latex moulante du Spawn, un être humain imprimé en 3D qui a été redonné vie par une mystérieuse entité connue sous le nom d’Auteur.

Hellpoint est Dark Souls par le biais de H.R. Giger. Tout est aussi élégant, noir et vaguement érotique que vous pourriez vous attendre de cette description. Le Spawn est une figure albinos agile qui rappelle les ingénieurs de la franchise Alien. Chaque fenêtre que vous passez regarde dans le néant noir de l’espace, rythmé par les étoiles et le trou noir omniprésent. Il est impossible de s’échapper de la station spatiale ou du puits de gravité imminent.

J’ai passé plusieurs premiers moments à Hellpoint à errer dans les zones de départ, à essayer de tout absorber. L’étang d’où émane le Spawn est vaguement religieux, comme si le personnage se remettait d’une sorte de baptême. Les fils émergent des murs et disparaissent dans les plafonds, ressemblant plus à des vers se libérant de la peau métallique qu’aux nécessités technologiques du voyage dans l’espace. L’éclairage est clairsemé et incliné de manière à ce que l’intérieur exigu d’Irid Novo ressemble à d’anciens systèmes de tunnels creusés dans la Terre.

Même si Hellpoint se libère du framework Dark Souls avec ses visuels, il revient en panne une fois que vous avez passé du temps avec les mécanismes de base du jeu. Les attaques légères sont liées au pare-chocs droit, avec de fortes attaques sur la gâchette droite. Les blocs de pare-chocs gauche, le D-Pad changent d’armes et l’évasion est aussi simple que d’appuyer sur B. Cela m’a facilité l’envoi des premiers ennemis de type creux que Hellpoint m’a lancés et m’a donné une base pour des combats plus durs avec les patrons .

Les similitudes ne s’arrêtent pas au combat. Hellpoint a des feux de joie, représentés à la place par une déchirure kaléidoscopique dans le tissu de l’espace-temps plutôt que par la chaleur et l’allumage. Les Axions fonctionnent à la fois comme points d’expérience et comme monnaie. Lorsque vous mourrez, vous laissez tomber tous les axions que vous avez accumulés et vous pouvez les récupérer si vous revenez à l’endroit où vous avez mordu la poussière. Les boss se cachent derrière des boucliers d’énergie qui fonctionnent comme des murs de brouillard, vous donnant la chance de les affronter sans interférence des ennemis que vous avez énervés en cours de route.

Capture d’écran: Cradle Games

Mais cela ne signifie pas que Hellpoint se contente d’être encore un autre Souls-like. Alors que vous ne disposez que de deux fioles de soins pour commencer, attaquer les ennemis remplit vos réserves. Cela a ajouté beaucoup de tension aux combats, m’obligeant à peser régulièrement les avantages de faire un coup dangereux à un ennemi dur dans l’espoir de gagner un autre coup de stimulation régénératrice. Hellpoint transforme le combat en un acte de corde raide pour préserver votre santé tout en élaborant les meilleures façons de maximiser vos capacités de guérison.

Hellpoint vous demande également de garder un œil sur l’orbite d’Irid Novo, représentée par un graphique occulte dans le coin de l’écran. La station spatiale dérive autour du trou noir en temps réel pendant que vous jouez, et sa position influe sur le jeu de diverses manières. En voyageant à travers une première zone en route vers un boss, je suis tombé sur un ennemi complètement nouveau que je n’avais jamais vu auparavant, errant parmi les maquis.

Il saisissait une lance imposante et son cadre géant soutenait un ornement métallique massif semblable à une lune décroissante. Après avoir regardé à une distance sûre, je me suis lentement approché et j’ai réussi à le descendre d’un seul coup. Mais ce fut un combat difficile, beaucoup plus dur que les ennemis normaux de la région. Les développeurs de Hellpoint m’ont dit que l’orbite de la station spatiale déclencherait également d’autres événements aléatoires, comme l’apparition de hordes d’ennemis et la révélation de portes secrètes, mais le mini-patron surprise était tout ce que j’ai vu de ce mécanicien pendant mes quelques heures avec le jeu.

Aussi amusant que cela ait été – je suis un grand fan de la série Dark Souls et j’aime quand les nouveaux développeurs prennent ses atours pour un tour – toute valeur de divertissement que j’ai trouvée dans Hellpoint a été prise en sandwich entre des moments de frustration. Le jeu est toujours en développement et les performances techniques étaient un problème constant pour ma Xbox One, en particulier dans les zones ultérieures de la version d’aperçu. Les environnements, bien que d’une beauté obsédante, ont été déçus par une fréquence d’images instable et des textures buggy. Combattre un seul ennemi ferait bégayer et caler le jeu. Parfois, mes attaques ne s’enregistraient pas complètement, transformant les coups tués en nouvelles opportunités pour les ennemis de me frapper sur mon cul en nanofibre. Hellpoint devait initialement être lancé le 16 avril mais a depuis été reporté à une fenêtre du deuxième trimestre 2020; J’espère que cela donnera aux développeurs suffisamment de temps pour résoudre ces problèmes avant les débuts complets du jeu.

Cela dit, la petite tranche de Hellpoint que j’ai vécue était encore pleine de moments incroyables, dont le meilleur est venu lors de mon combat contre le tout premier boss, l’Archon Slaver.

Capture d’écran: Cradle Games

Dans l’heure qui a précédé ma rencontre avec cet ennemi difficile, j’ai parfois rencontré des évents dans le sol qui, pendant que je me tenais sur eux, ont fait apparaître un mètre à côté de mon personnage. Ce mètre n’a jamais semblé faire quoi que ce soit, quelle que soit la hauteur à laquelle je l’ai laissé pousser, alors je l’ai poussé dans le fond de mon esprit. Lors de ma première tentative au Archon Slaver, ce compteur est revenu, mais cette fois-ci, il a baissé alors que le patron a fait des attaques répétées. Plus il se rapprochait du fond, plus mon personnage devenait lent, des cristaux de glace se formant sur leur corps. Le compteur était une jauge de température!

J’ai changé ma stratégie, passant d’une attaque complète à une précision de frappe et de fuite, me faufilant dans la portée du boss pour quelques coups de mon poignard de cérémonie et évitant avant qu’il n’ait une chance de riposter. L’arène était petite mais comprenait deux de ces bouches de réchauffement d’avant, me permettant d’annuler le debuff de gel du Slaver. Le combat s’est avéré simple à partir de là. Ce n’est pas un gros mécanisme unique, mais c’est une belle démonstration du dévouement de Hellpoint à donner aux joueurs juste assez d’informations pour apprendre par eux-mêmes.

La façon dont Cradle Games mélange le gameplay de Dark Souls avec l’horreur de science-fiction de films comme Pandorum et Event Horizon est si unique et convaincante que je ne peux pas croire que plus de jeux ne l’aient pas essayé. On ne cache pas que la performance est approximative, et je comprends maintenant pourquoi elle a été retardée sans date de sortie concrète. Mais le fait que j’ai combattu les frustrations techniques et que je le considère toujours comme une expérience agréable témoigne de la solidité de la mécanique de base. J’ai hâte de jouer à Hellpoint. La faim ronge l’arrière de ma tête comme un parasite cosmique.

.