Hellpoint et autres joyaux indépendants cachés auxquels vous pouvez jouer ce week-end

Toutes les actualités du jeu indépendant de la semaine méritent d’être prises en compte.

Dans l’édition de cette semaine de notre fonctionnalité Hidden Indie Gems, nous allons mettre en lumière certains des titres indépendants les plus marquants de la semaine et vous informer de quelques nouvelles versions avec lesquelles vous pourrez passer du temps ce week-end.

Des histoires de tranche de vie aux aventures de science-fiction et aux expériences de mélange de genres – il y a beaucoup à mâcher cette semaine. Lisez ci-dessous pour notre liste organisée.

Hot indie games week du 17 février

Livrez-nous la lune

L’excellente aventure narrative Deliver Us the Moon lancée l’année dernière sur PC a été acclamée par la critique. Les consoles ne l’ont pas compris à ce moment-là, mais elles le reçoivent bientôt.

Le développeur Keoken a annoncé cette semaine que le jeu arrivera sur PS4 et Xbox One le 24 avril, avec Nintendo Switch qui suivra cet été.

Livrez-nous la Lune est un récit assez court sur le fait d’être le dernier astronaute de l’humanité, envoyé dans l’espace pour comprendre pourquoi la seule source d’énergie de la Terre a été fermée. C’est une histoire de connexion humaine, d’exploration spatiale et de savourer le peu que nous avons face à une fatalité inévitable.

Si vous possédez la version PC et un GPU compatible avec le lancer de rayons, vous devriez revoir le jeu si vous ne l’avez pas encore fait récemment. Les réflexions ray-tracées rendent l’exploration des stations spatiales abandonnées d’autant plus atmosphérique, assez pour commencer une autre lecture.

Hardspace: Shipbreaker

Hardspace: Shipbreaker est la collaboration de Blackbird Interactive Focus Home publiée l’année dernière. Shipbreaker est essentiellement un jeu de récupération de navires basé sur la physique où vous êtes envoyé avec votre découpeur laser pour déchirer des morceaux de ces vaisseaux massifs.

Si le nom vous semble familier, c’est parce que Blackbird a déjà utilisé un nom similaire auparavant. Matériel: Shipbreakers est ce que le studio appelait son successeur spirituel Homeworld alors en développement, avant que le développeur ne soit autorisé à utiliser le nom de marque Homeworld.

Ce projet s’est ensuite transformé en Homeworld: Deserts of Kharak, mais vous pouvez certainement voir des conceptions partagées entre lui et le nouveau Shipbreaker. Le premier trailer de gameplay de Shipbreaker suggère que nous devrons démanteler tactiquement les vaisseaux cibles, car retirer le mauvais composant peut entraîner des résultats catastrophiques.

Shipbreaker arrive sur Steam Early Access cet été avec le premier acte de l’histoire, deux classes de vaisseaux spatiaux et des outils de récupération évolutifs. Le studio sera également au PAX East la semaine prochaine, si vous êtes en ville.

Destin à une heure et demie

Half Past Fate est le nouveau jeu du développeur de The King’s Bird, Serenity Forge, dont l’art charmant resplendit encore dans cette aventure isométrique.

Half Past Fate retrace l’histoire de six personnes différentes, dont la vie s’entrelace en huit ans. L’aventure tranche de vie est principalement axée sur le dialogue, bien que vous résolviez le casse-tête occasionnel en pointant et en cliquant.

Il ressemble à quelque chose pour se détendre et se détendre pendant que vous démêlez ses histoires humaines, en grande partie à cause de la présentation du jeu. Half Past Fate arrive sur Steam et Nintendo Switch le 12 mars.

Jeux auxquels vous pouvez jouer ce week-end

Hellpoint

Hellpoint, le RPG d’action Souls-meets-Dead-Space, n’est qu’à quelques mois de sa sortie. Pour vous vendre sur le concept, le développeur Cradle Games a utilisé la même tactique que celle utilisée pour convaincre les joueurs de le soutenir sur Kickstarter il y a trois ans: sortir une démo jouable.

Cette démo gratuite est essentiellement le même domaine présenté pour la première fois en 2017, car le développeur voulait mettre en évidence la différence de trois ans de travail. Appelé Hellpoint: The Thespian Feast, l’histoire de ce chapitre particulier se déroule en fait 50 ans après les événements couverts dans le jeu principal. Ce même domaine peut également être expérimenté dans le jeu complet, bien que probablement dans un contexte différent.

Le Thespian Feast est une zone entièrement équipée avec ses propres ennemis et son combat contre les boss, donc devrait constituer une bonne vitrine de la mécanique de Hellpoint. Vous pouvez également emmener un ami grâce à la prise en charge de l’écran partagé. Le Thespian Feast est maintenant disponible sur Steam en téléchargement très raisonnable de 1,7 Go.

Hellpoint est sorti le 16 avril sur PC, PS4, Xbox One et Switch.

Kingdom Under Fire 2

Kingdom Under Fire 2 a récemment été lancé en Occident sur PC, plus de dix ans après sa première annonce. Des années d’enfer de développement, de plates-formes changeantes et de priorités ont finalement culminé avec une sortie Steam en novembre dernier.

Kingdom Under Fire 2 est un MMO avec un mélange ambitieux de gameplay RPG et RTS qui crée une expérience unique où vous passez de commandes tactiques de grandes armées d’IA à être sur la ligne de front pour vous battre vous-même à la troisième personne.

La mise à jour Grave of Time a été lancée plus tôt cette semaine, et pour célébrer, le développeur Blueside rend le jeu gratuit jusqu’au lundi 24 février. Le week-end gratuit vous donne accès aux cinq héros des combats PvE et PvP.

Si vous finissez par profiter de votre temps avec lui, vous pouvez également le mettre en vente au rabais de 50% jusqu’au 26 février. Rendez-vous simplement sur Steam pour profiter de tout cela.

Corruption 2029

La corruption 2029 est apparemment sortie de nulle part. Le développeur The Bearded Ladies a décidé de renverser les tendances de l’industrie d’annoncer des jeux trop tôt en révélant le jeu quelques jours seulement avant son lancement.

Semblable à Mutant Year Zero: Road to Eden, Corruption 2029 est un jeu de tactique au tour par tour qui se déroule dans un avenir sombre où vous commandez trois héros. Malheureusement, cependant, il n’y a pas de canards siffleurs cette fois-ci.

De manière générale, les missions de Corruption 2029 se déroulent de la même manière que Mutant Year Zero. Vous commencez furtivement et vous explorez librement le monde et décidez quand engager l’ennemi. Une fois que vous êtes repéré, les deux côtés se relaient pour déplacer leurs unités.

Comme dans Road to Eden, vous comptez sur la couverture et les capacités uniques de vos trois héros de la campagne.

Corruption 2029 est disponible uniquement sur PC sur Epic Store pour le prix raisonnable de 20 $.

Hunt: Showdown

Oui, nous allons recommander à nouveau le jeu de tir singulier de Crytek. Le jeu vient de sortir sur PS4, et il est déjà disponible sur PC et Xbox One. Jim Rossignol a partagé de nombreuses raisons pour lesquelles vous devriez le jouer dans notre critique cinq étoiles.

Mais récapitulons encore une fois. Hunt Showdown est l’un de ces joyaux rares qui s’inspire d’un méli-mélo de jeux et de genres et qui en quelque sorte en fait quelque chose qui ne ressemble à aucun d’entre eux.

C’est un jeu de tir punitif dont le rythme fait ressembler PUBG à Quake. Une horreur de survie PvE et de chasse aux monstres qui vous terrifiera plus que Resident Evil n’a jamais pu. C’est un jeu multijoueur où vous ne cesserez de deviner vos décisions, suffisamment pour que vous puissiez éviter complètement les autres joueurs.

Mais surtout, c’est une expérience que vous ne trouverez nulle part ailleurs, pas au niveau. Cette année, le mode PvE est également disponible, vous devriez donc certainement le vérifier. Vous pouvez l’obtenir pour 40% de réduction sur Steam jusqu’au 2 mars.