Hellpoint, un jeu ressemblant à des âmes, sortira sur Nintendo Switch le 16 avril 2020

Vous recherchez une action RPG plus hardcore et sans pitié? Gardez les yeux ouverts pour ce titre dans les prochains mois!

L’éditeur tinyBuild et le développeur Cradle Games ont confirmé que leur jeu ressemblait à des âmes Hellpoint sera lancé sur Switch et sur d’autres plates-formes le 16 avril 2020. Le jeu voit des joueurs à bord d’un navire abandonné tomber dans un trou noir, avec d’innombrables démons en train de tirer pour leur sang!

Découvrez une nouvelle bande-annonce officielle avec le gameplay ci-dessous, avec plus de détails:

Sur

Hellpoint est un RPG de science-fiction intense et sombre situé sur une station spatiale abandonnée en orbite autour d’un sinistre trou noir supermassif. S’inspirant de jeux comme Dark Souls et Dead Space et de films comme Event Horizon et Hellraiser, Hellpoint double le mode multijoueur coopératif (avec support en écran partagé et en ligne) tout en plongeant les joueurs dans une narration tordue impliquant Cosmic Gods, la physique quantique et les civilisations spatiales disparues.

Le jeu se déroule au lendemain d’un énorme cataclysme quantique appelé la fusion. Vous vous réveillez à bord de la station spatiale Irid Novo, un phare de coopération galactique et d’exploration scientifique qui a horriblement mal tourné. Ce qui se passera ensuite sera uniquement déterminé par vos choix.

Principales caractéristiques

Un gameplay semblable aux âmes dans un cadre unique: Explorez la station spatiale abandonnée d’Irid Novo et affrontez des ennemis bizarres avec un système de combat serré et impitoyable.

Histoire de l’espace occulte: Mélangeant science et fantaisie, le cadre de science-fiction sombre et intensément atmosphérique vous incitera à chercher des réponses.

Monde dynamique: Le système quantique agit comme un maître de donjon; transformant légèrement le monde du jeu à chaque fois que vous mourez et déclenchant des événements alors que la station tourne autour du trou noir.

Coopération directe et multijoueur joueur contre joueur: Demandez à un ami d’appuyer sur Démarrer pour rejoindre une session de coopération en canapé ou appelez pour obtenir de l’aide en ligne. Hellpoint propose une histoire coopérative complète et ininterrompue avec des butins partagés.

