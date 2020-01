Henry Cavill décompose la meilleure scène de combat du sorceleur

Étant donné que les commentaires sur DVD n’existent pas en 2020, ces vidéos que Netflix publie sur YouTube sont (pour le moins du moins pour l’instant) aussi proches que possible de voir la distribution et l’équipe parler de la façon dont The Witcher a été réalisé.

Le premier est le chat de Cavill sur la façon dont il (et certains cascadeurs) ont filmé la scène de combat de Blaviken, facilement le combat le plus brut et le plus impressionnant de toute la série.

Il y a aussi celui-ci avec Anya Chalotra:

Plus de cela, s’il vous plaît! Et oui, je sais qu’il y a un podcast dédié aux trucs en coulisses, mais ce n’est tout simplement pas pareil sans vidéo.

