Henry Cavill du sorceleur jouerait plutôt Total War: Warhammer 2 en ce moment

Avec The Witcher de Netflix obtenant une deuxième saison, l'acteur Henry Cavill pourrait être occupé à défoncer le cuir de Geralt de Rivia. Mais l'acteur superstar a admis dans une nouvelle interview qu'il préférait de loin jouer aux jeux vidéo – en particulier, le jeu de stratégie tactique au tour par tour Total War: Warhammer 2 en 2017.

En s'adressant au magazine GQ, Cavil a confirmé son amour du jeu comme moyen d'échapper à sa popularité sans cesse croissante. "À la maison, je peux rester assis à jouer à des jeux pendant des heures ridicules et m'évader là-bas", a déclaré Cavill. "Parce que sortir a l'effet inverse." À ce jour, Cavill a joué à Warhammer 2 six fois au total avec six races différentes et "[aime] à chaque fois".

Warhammer 2 n'est pas le seul jeu que Cavill aime. L'acteur, qui joue actuellement Geralt of Rivia dans The Witcher de Netflix, a déclaré que The Witcher 3: Wild Hunt de CD Projekt Red est un titre qu'il a deux fois et demi à compléter. L'interprétation de CDPR était également la «première expérience impliquée de Cavill [avec la franchise The Witcher]» et l'une des pièces qui l'ont incité à poursuivre l'adaptation de Netflix. En plus de Warhammer 2 et The Witcher 3, Cavill a parlé de Delta Force et Half-Life comme faisant partie de ses amours de jeu.

La première saison complète de The Witcher est maintenant disponible en streaming sur Netflix. L'adaptation, cependant, est critiquée par les critiques pour ses chronologies déroutantes et ses tropes fantastiques clichés. Nous avons marqué la série un 4/10 dans notre critique de The Witcher, en disant: "Si vous êtes totalement dévoué au monde de The Witcher, vous apprécierez certainement l'esthétique et les personnages familiers, mais au-delà, cette série est difficile à recommander."

En cours de lecture: l'auteur et le développeur du jeu The Witcher règlent le différend sur les redevances – GS News Update

