Heroes ‘Great Road relance le développement (encore)

S’il y a quelques semaines, Akihiro Hino, actuel PDG de LEVEL-5, a exprimé son souhait de pouvoir partager plus d’informations sur Inazuma Eleven: la grande route des hérosLa vérité est qu’il n’a pas menti, puisque maintenant en avril il a donné de nouvelles nouvelles sur le titre. Ainsi, Hino a confirmé que cet épisode de RPG de football il est à nouveau retardé car son développement a redémarré. Attentif aux lignes suivantes pour connaître les paroles du responsable de cette entreprise à propos de ce jeu que, à ce stade, nous commençons à douter que nous allons jouer à un moment donné!

Nous ne verrons pas Inazuma Eleven: Heroes ’Great Road avant au moins 2021

Bonjour à tous, la première chose est que je regrette profondément d’avoir signalé si tard. Inazuma Eleven: Heroes ’Great Road, que les fans espèrent tant, a subi un long retard et sa production est dans une situation difficile en raison de problèmes avec le développement du jeu. Il y a eu beaucoup de critiques sur le net, et la motivation de l’équipe a également chuté, donc la situation est devenue assez compliquée.

Dans une situation comme celle-ci, j’ai pensé un instant qu’arrêter le développement pourrait être la seule solution. Cependant, il y a aussi des gens qui nous ont soutenus en nous encourageant, et personnellement, mon sentiment de ne pas abandonner a également grandi, donc nous avons en quelque sorte décidé d’essayer de redémarrer le développement.

En conséquence, nous sommes arrivés à la conclusion que nous pouvons utiliser certaines méthodes. L’évolution du système de développement et du moteur utilisé dans la série Yo-kai peut nous faire compléter Inazuma Eleven avec une grande qualité. Donc, dans ce cas, je pensais que nous devrions même faire des choses que nous ne pouvions pas faire auparavant.

Initialement, le fait qu’il s’agisse d’un produit cross-média nous a fait ressentir une pression accrue au fil du temps, mais cette fois nous nous sommes concentrés sur la création du titre sans être lié à la diffusion de la série d’animation. Cela prendra encore plus de temps, mais nous abordons ce jeu avec un grand niveau de liberté, comme s’il s’agissait d’une compilation d’Inazuma Eleven.

Dorénavant, il y aura des notes qui serviront de guide et seront complétées par de nouvelles idées et du contenu existant. Certains joueurs étaient peut-être en colère d’avoir dû attendre si longtemps, mais je serais heureux s’ils pouvaient suivre cette décision de près.

J’ai peut-être beaucoup écrit et parlé, mais il n’y a aucune bonne excuse pour retarder le développement, donc je suis vraiment désolé. Désormais, il n’y a plus qu’à attendre dans l’attente. Je pense que nous pouvons le lancer en 2021, et nous avons l’intention de le faire. Je souhaite que ce soit une bouffée d’air frais qui nous permettrait de reconstruire et de développer quelque chose d’important une fois terminé.

Je pense qu’aujourd’hui, il y a beaucoup de gens qui n’ont pas joué le premier Inazuma Eleven sorti sur DS. C’est pourquoi nous testons si nous pouvons à nouveau utiliser le système de la partie 1 qui vous a permis de dessiner les mouvements avec votre doigt, et en ce qui concerne le contenu, nous voulons aborder le développement comme un “titre totalement nouveau”. Nous aurons besoin de plus de temps, mais nous espérons créer quelque chose qui sera à la hauteur du prochain titre d’Inazuma Eleven, alors attendez encore un peu.

