Heroland, le RPG du réalisateur de Mother 3, arrive enfin en Europe

La merveilleuse Europe a révélé que Heroland a obtenu une date de sortie de Switch en Europe et en Australie; vous pourrez y mettre la main à partir du 31 janvier.

Le jeu, qui est déjà disponible en Amérique du Nord depuis plus d’un mois, permet aux joueurs d’explorer des donjons, de battre des méchants et de devenir le héros légendaire qu’ils étaient toujours destinés à vivre dans une nouvelle aventure RPG. Tout se déroule dans un parc à thème tropical et lumineux avec une distribution de monstres excentriques et était à l’origine connu sous le nom de “ Work x Work ”.

Bien sûr, Heroland a immédiatement attiré l’attention des fans de Nintendo grâce aux talents talentueux des coulisses. Le jeu est réalisé par Takahiro Yamane (Fantasy Life), écrit par Nobuyuki Inoue (le directeur de Mère 3), présente l’art de Nobuhiro Imagawa (Mère 3, Legend of Mana), et a une musique de Tsukasa Masuko (Shin Megami Tensei). Pas une mauvaise programmation, hein?

Dans notre examen complet du jeu, nous en sommes ressortis légèrement mitigés, louant son style général et son écriture, mais sentant que sa nouveauté se dissipait un peu trop rapidement. Voici un extrait de ce que nous avons dit:

Heroland privilégie le style à la substance … Ne vous y trompez pas, c’est un jeu très amusant, et vous ne tarderez pas à vous inquiéter de savoir lequel des charmants personnages principaux est votre préféré. Malheureusement, ce n’est pas tout à fait suffisant pour retarder tout le jeu – certaines personnes graviteront automatiquement vers ce qui est certes une approche unique du genre RPG, mais beaucoup plus désireront probablement quelque chose d’un peu plus pratique.

Le jeu devrait être disponible directement sur l’eShop pour 32,99 £ / 39,99 € / 60 $ AUD, et une “ édition Knowble ” physique du jeu sera également publiée pour 39,99 £ / 49,99 € avec un CD, une carte et d’autres goodies. .

Vous avez hâte de mettre la main dessus? Avez-vous déjà joué à la version nord-américaine du jeu? Dites-nous ci-dessous.

.