Heroland Review – Nintendo Switch. Comédie fatiguée, mais très drôle

Le rideau s’ouvre et plusieurs personnages stéréotypés apparaissent dans un décor fantastique. Non, ce n’est pas un autre film de super-héros. C’est Heroland, un voyage amusant à travers le éléments les plus caractéristiques des RPG, avec une touche dramatique. Dramatique au sens théâtral, car il n’y a pas beaucoup de drame. De plus, parfois ils rient. Rejoignez-nous dans cette aventure, développée par XSEED Games et publiée par Marvelous, sur Personnages 2D vivant en 3D et qu’ils passent leurs journées dans un parc à thème où nous pouvons profiter de situations de contes de fées et être le héros que nous avons toujours voulu être. Un parc à thème où l’on peut être ce qu’on veut? Eh bien oui, tous sauf vous, qui êtes sans blanc et vous devez chercher du travail. Ale, emmenez les enfants dans les manèges.

Acte un – Le prince, la fée et le “chanceux”

Tout d’abord, clarifions une chose, notre personnage, Lucky, est le plus collant de tout le campus (et qu’il y a un homme déguisé en loutre). Cheveux afro excessivement longs, avec un peigne en forme d’ours, une bandoulière minable à la taille et une écharpe rose autour du cou. Pour couronner le tout, des collants verts qui ressemblent à un film de Robin Hood des années 1960.

Comme si cela ne suffisait pas, le fond du personnage est également “triste”. Fondamentalement, c’est une personne en difficulté financière qui se rend au parc Heroland à la recherche de moyens de subsistance pour lui et sa famille. Je veux dire, un millénaire. Que diriez-vous de ressentir un peu de réalité dans un jeu fantastique? Inutile de dire que cela doit nous avons obtenu un emploi de guide touristique et c’est ainsi que nous avons commencé notre aventure.

La bonne nouvelle est que Lucky n’est jamais seul. Le bon et le mauvais, car (et nous avons déjà commencé avec les classiques) nous avons une fée qui joue aux balles qui nous suit partout et qui est une sorte de marine Ou, au moins, c’est tout aussi fastidieux. Mais la fée n’est pas le seul casse-tête que cela nous apportera de travailler avec le public. Il y a un petit prince, croyait, consensuel et strident (combien de personnages typiques de films viennent juste à l’esprit?), et qui est directement ou indirectement impliqué dans pratiquement toutes les intrigues du jeu, qui flotte toujours autour de nous et les fait les scènes du jeu sont chargées de drames (là encore, au sens théâtral du terme). Les autres personnages ne sont pas loin derrière, tout doit être dit, mais ils ressortent moins. Et attention, ils ne sont pas rares! Tout au long du jeu on finit par rassembler un grand groupe de personnages (dans tous les sens du terme), que nous devons guider à travers les attractions du parc. Ou, ce qui est pareil, emmenez-les en mission.

Le meilleur d’un RPG

Quelque chose de curieux à propos de ce parc est que les attractions sont essentiellement des donjons. Pas des donjons “donjons”, comme les ténèbres, le sang, les chaînes et un gars bizarre vêtu de cuir, mais une scène où il y a un début, de nombreux monstres, batailles, trésors et un boss final. Dans le cas d’Heroland, les donjons sont constitués d’un scénario simple et linéaire qui nous emmène d’événement en combat et vice versa. Rien de complexe, mais vous n’en avez pas besoin non plus.

Heroland s’unit la mécanique la plus remarquable des RPG, leur donne une touche personnelle et nous les laisse jouer. Et tu sais quoi? Ça marche. Heroland est un titre vraiment amusant. Ce n’est pas un jeu compliqué avec des systèmes de combat complexes, des modes de mise à niveau des personnages atypiques ou un complot compliqué dans lequel ils tuent finalement la mère de quelqu’un. Ce titre reprend les éléments typiques et, dans la plupart des cas, les sujets RPG, leur donne une touche d’humour et les plante sur une scène pleine de couleurs pour que, sans aucune pression, nous puissions profiter de ces mécaniques caractéristiques et amusantes et, pour beaucoup d’entre nous, identifiables dans un jeu de rôle. Bref, nous invite à profiter de tout le gameplay qui rend les RPG si attrayants de manière décontractée et divertissante. Que voulons-nous dire? Facile. Commençons par ce groupe de personnages rauques et beaucoup de problèmes du premier monde. Chacun d’eux a une capacité spéciale unique et une orientation vers l’un des quatre rôles RPG classiques: tank, guerrier, sorcier et guérisseur (je refuse de mettre “guérisseur”). Oui, Heroland utilise les quatre rôles de base pour composer nos groupes “mission” et oui, 4 sont les personnages que nous utilisons au combat. Les types d’armes? Quatre également: épée, recommandée pour le rôle de “guerrier”; marteau pour réservoirs; tige pour le magicien et “pilule” pour le guérisseur. Il existe plusieurs de chaque type que nous pouvons obtenir, débloquer et acquérir autant de fois que nous le souhaitons, en échange d’argent, bien sûr. Il existe également plusieurs types d’objets que nous pouvons obtenir et utiliser aussi bien en combat qu’en dehors.

Quatre personnages par groupe, des capacités uniques, différents types d’armes, des objets de soutien … et oui, un système de combat au tour par tour. Mais ce n’est pas le système typique. N’oublions pas que dans ce curieux parc à thème, Notre rôle en tant que protagonistes du jeu est celui de “guide”, et c’est exactement ce que nous faisons: guider. Au combat, nos personnages effectuent une action lorsqu’ils sont touchés. Cependant, dans Heroland, ce mécanisme de combat n’est pas exactement le même que celui que l’on trouve dans de nombreux jeux de la catégorie. Ici, lorsque la barre de l’un de nos personnages atteint le sommet, ils effectuent une action: attaque de base de l’arme, attaque spéciale de l’arme ou capacité spéciale du personnage. Si, en tant que joueurs, nous voulons diriger le combat, nous devons, encore une fois, guider nos personnages. Comment? A travers le bien de Lucky, notre avatar au sein de cette tragi-comédie, et qui a sa propre barre de rotation. Lorsqu’il est chargé, nous pouvons intervenir.

Les combats “décontractés” d’Heroland

Au combat, agissant en tant que chanceux, nous pouvons influencer le développement de la bataille, mais nous n’interagissons jamais directement avec les monstres que nous combattons, mais plutôt Nous le faisons en «guidant» notre groupe de personnages. Une fois notre barre chargée, nous pouvons choisir entre: sélectionner une tactique, aider un personnage, utiliser un objet ou obtenir des informations sur l’un des monstres que nous combattons.

L’utilisation d’objets et la visualisation d’informations sur les monstres sont deux mécanismes si communs qu’ils s’expliquent, nous allons donc de pair avec les deux autres actions, qui ont un peu plus de substance. Changez le tactique Le combat permettra à notre groupe de personnages d’affronter le combat de la manière que nous décidons, au moins, pendant certains tours. De faire en sorte que notre groupe concentre ses attaques sur l’un des monstres, pour le mettre en position défensive, nous avons 6 options à ajuster en fonction du moment où le combat se déroule. Par exemple, nos héros ne se défendent que si nous l’indiquons avec la stratégie appropriée. Pour sa part, assister à l’un des personnages de notre groupe nous permet de décider quelle action nous voulons que ceci ou cela exécute la prochaine fois que sa barre de rotation atteint son maximum.

Les mécaniques choisies par Heroland pour le développement des combats sont très réussies, et c’est en accord avec ce sentiment de plaisir décontracté que le jeu transmet depuis le début. Nous n’avons pas à nous soucier de ce que fait chaque personnage à chaque tour, nous n’avons pas besoin de savoir quand la barre est chargée de qui et quel mouvement elle doit exécuter quand elle le fait, ce n’est pas Final Fantasy. Nous intervenons simplement quand nous en avons envie et si nous en avons envie. Autrement dit, il y a de nombreuses batailles dans lesquelles nous observons simplement comment nos héros sont battus avec le groupe de monstres devant eux. Et oui, il est vrai que la plupart du temps, ce que nous faisons en tant que joueurs, c’est d’utiliser autant d’objets de guérison que possible, afin que notre groupe de personnages, qui a tendance à devenir un peu fou, ne frappe pas le boss de service , mais le système fonctionne. Le combat devient agréable, nous intervenons quand nous voulons et comment nous voulons vaincre nos ennemis. Et que se passe-t-il lorsque nous les battons? Eh bien, comme dans tout bon RPG, cela arrive généralement, la chose la plus probable est que cet ennemi lâchera du butin. À ce moment-là, lorsque nous avons la possibilité de collecter le butin que nos ennemis nous ont laissé, nous devons, encore une fois, prendre une décision en tant que guide. Nous pouvons être égoïstes et le garder nous-mêmes, et ainsi obtenir une nouvelle arme ou un nouvel objet, ou une décoration pour la chambre de Lucky (oui, vous pouvez décorer la chambre de ce pauvre millénaire), ou être de bonnes personnes et le donner à l’un de nos personnages. Ne vous inquiétez pas, partager le butin n’est pas un acte altruiste que Heroland nous présente dans le but de nous apprendre à partager, mais il répond plutôt à un objectif spécifique.

Dans Heroland c’est important la relation que nous avons avec le reste des personnages du parc, à la fois à l’intérieur d’un donjon et au niveau général. Si nous parvenons à augmenter la relation avec un personnage, celui-ci pourra “faire évoluer” sa capacité unique à le rendre plus puissant, en plus d’autres avantages moins frappants. Nous pouvons augmenter la relation avec nos personnages en les emmenant dans les attractions du parc (donjons), si nous faisons les missions uniques de chacun d’entre eux, qui, en plus, révèlent une intrigue distincte pour chacun de nous, et, comme vous l’avez peut-être déjà deviné, en partant pour prendre le butin que les monstres déposent dans un donjon. Donner une partie du butin à nos personnages nous aide non seulement à accroître nos relations avec eux, mais aussi Nous avons réussi à augmenter leur niveau de satisfaction vis-à-vis du développement de l’attraction. Et bien sûr, c’est un parc à thème capitaliste, des clients satisfaits signifient plus d’argent. Donc, si nous voulons avoir de meilleurs profits à la fin du donjon, nous devons rendre nos personnages aussi heureux que possible. Leur niveau de satisfaction dépend de plusieurs choses, de savoir s’ils ont porté le coup final dans une bataille, s’ils sont tombés ou non au combat … des choses que nous pouvons contrôler, oui, mais c’est plus compliqué. Cependant, la division des objets de butin est plus facile à gérer. Ici, une autre variable entre en jeu qui donne une touche supplémentaire à cette décision, vous devez savoir à qui donner l’élément. Selon la nature du personnage, ses intérêts et son dévouement à l’un des rôles, il sera plus ou moins satisfait de l’objet que nous lui donnerons. Mais ne vous inquiétez pas, vous rencontrerez bientôt vos personnages, peut-être trop.

Le pire d’un RPG

Savez-vous qu’il se démarque généralement dans un RPG? Quelque chose qui est même capable d’éclipser la propre mécanique du jeu, l’histoire. Certains RPG sont connus pour être drôles, pour des paramètres et des designs incroyables, ou pour des mécanismes uniques et attrayants tels que Pokémon (oui, Pokémon est un RPG). Mais, normalement, nous associons un bon RPG à une bonne histoire. Une histoire qui réussit à transmettre une émotion et qui est capable de nous exciter. Il y a même des moments où la mécanique et l’histoire se rencontrent et la singularité se produit (j’espère un autre Golden Sun). Heroland a des mécaniques divertissantes, elles ne sont pas surprenantes, mais elles rendent certainement le jeu amusant. Ses graphismes sont attrayants et sa bande-son est adéquate au ton général proposé par le titre. Cependant, il n’a pas une histoire profonde et super développée. Vous n’en avez pas besoin. Le jeu lui-même, en raison de son approche, ce n’est pas pris au sérieux. Nous parlons d’un parc à thème, dans lequel les attractions sont des donjons remplis de monstres et d’adolescents (ou se comportant comme tels) et de personnages stéréotypés qui ne subissent presque aucun développement dans le jeu. C’est pour ça que Il est difficile de comprendre que Heroland est tellement chargé de scènes qui prétendent être de la comédie mais tôt ou tard, ils finissent par se fatiguer.

Je peux rire la première fois, peut-être la deuxième fois aussi, mais quand j’ai déjà vu le petit garçon blond faire la même absurdité une vingtaine de fois, dans les deux premières heures du jeu, quelque chose ne va pas. Ce n’est pas drôle. Pourquoi charger des scènes stupides un jeu qui, juste avec ce qu’il offre en termes d’approche et de mécanique, est certainement divertissant. Et, ce n’est pas que le problème soit le fait qu’il y ait des scènes, car on apprécie toujours quelques rires ou voyant que nos personnages sont plus que des figurines que l’on prend pour combattre les donjons, le problème est excessif. Arrêtant chaque petit peu, nous allons voir un autre croquis qui ne contribue absolument pas au développement est frustrant.

Heroland – Comédie fatiguée, mais très drôle

Heroland nous présente un titre qui rassemble les éléments caractéristiques des RPG et nous les donne à jouer de manière calme et décontractée. Beaucoup de mécaniques identifiables qui ont été prises au sérieux sans avoir perdu leur capacité à nous divertir. Nous entrons dans ce parc à thème avec un sourire sur nos visages qui nous donne une atmosphère détendue, nous traversons beaucoup de comédie inutile et beaucoup, beaucoup de drame qui émane de ses protagonistes, des personnages qui réagissent de manière excessive mais qui finissent par prendre l’amour. Entrer dans ce parc en vaut la peine. Ici, le plaisir est garanti.

Fun RPG simple

Heroland nous emmène dans son parc pour monter sur l’attraction des RPG. Des ennemis, des objets, des armes et de nombreux personnages nous attendent dans un environnement détendu et amusant.

PROS

Une approche qui combine les éléments caractéristiques des RPG et nous les laisse apprécier de manière décontractée

Le grand nombre de donjons, personnages, armes et objets que nous pouvons débloquer dans le jeu

Le système de combat maintient le classique mais lui donne une touche décontractée qui le rend très agréable

CONS

L’excès de scènes comiques qui coupent constamment le jeu et qui, dans la plupart des cas, ne contribuent à rien

Bien que le système de combat nous permette diverses options, nous nous retrouverons plusieurs fois à simplement répandre des objets de guérison pour que notre équipe ne meure pas.

Le jeu est uniquement en anglais

