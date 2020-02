Heure de sortie de l’essai Last Chance et heure de fin sur PlayStation 4 – HITC

L’heure de sortie et l’heure de fin de la démo finale de Nioh 2, le procès de Last Chance.

Il y a beaucoup de grands jeux qui sortiront en mars pour la PlayStation 4 comme Persona 5 Royal et DOOM Eternal. Cependant, pour ceux qui aiment les jeux brutalement difficiles qui vous laissent dans une mare de sang à plusieurs reprises, alors Nioh 2 sera sans aucun doute l’un de vos jeux les plus attendus de l’année et encore moins le mois prochain. Si vous avez hâte de jouer ou si vous voulez simplement voir de quoi s’agit tout le battage médiatique, vous serez heureux d’apprendre qu’une démo d’essai de Last Chance aura lieu très bientôt.

Avant le lancement de Nioh 2, les développeurs de Team Ninja ont pris en compte les commentaires. Certains de ces commentaires incluent des suggestions d’armes pour le DLC, ainsi que des problèmes de difficulté. Cela étant dit, vous n’avez pas à vous soucier que le jeu soit rendu trop facile pour devenir accessible, car les développeurs ont confirmé qu’ils ne vont pas «émousser» leur intense expérience de samouraï.

Afin de goûter à un échantillon de la suite tant attendue avant son lancement le mois prochain, vous trouverez ci-dessous tout ce que vous devez savoir sur le prochain essai de Last Chance.

Démo d’essai de Nioh 2 Last Chance

La démo d’essai de Nioh 2 Last Chance est un échantillon à durée limitée qui comprendra trois missions à essayer.

Selon le blog PlayStation officiel, la démo montrera la personnalisation détaillée du personnage et permettra aux joueurs d’invoquer Yokai au combat. Non seulement cela, mais vous pourrez également manier une “arme méchante semblable à une faux” nommée Switchglaive.

Quant à la quantité de contenu que l’essai contiendra, il y aurait trois missions à accomplir. Il y aura un puissant boss avec qui vous pourrez tanguer et – si vous terminez la démo – vous débloquerez un casque Kamaitachi à utiliser dans le jeu complet.

Vous devez savoir à l’avance que la progression de votre jeu ne se poursuivra pas dans le jeu complet lors de son lancement, mais vous pourrez raviver l’apparence de votre personnage créé.

Temps de sortie du procès Nioh 2 Last Chance

L’essai Nioh 2 Last Chance sera disponible le 28 février à 00h00 PST.

Comme ailleurs, l’essai de Last Chance sera disponible à 03h00 HNE et 08h00 GMT.

La démonstration finale de Team Ninja pour la prochaine version se terminera le 1er mars à 23h59 PST (le 2 mars à 02h59 HNE et 07h59 GMT).

Nioh 2 sera entièrement lancé sur PlayStation 4 le 13 mars.

