Heure de sortie de Wolcen Lords Of Mayhem sur Steam – laissant Early Access très bientôt! – HITC

WOLCEN Studio

L’heure de sortie pour laquelle Wolcen Lords Of Mayhem quitte enfin Early Access sur Steam.

Wolcen Lords Of Mayhem est entré en accès anticipé sur Steam en 2017, ce qui signifie qu’il a fallu attendre la sortie de sa version complète sur la plate-forme PC. Cependant, le lancement de sa version complète se produit enfin aujourd’hui, et dans ce bref article, vous découvrirez son heure de sortie partagée par les développeurs.

Surnommé par beaucoup comme un RPG d’action similaire à Diablo, Wolcen Lords Of Mayhem est une expérience dynamique de hack, dash et slash avec un mode multijoueur coopératif, une histoire mature, des tonnes de butin et un manque de chaînes en ce qui concerne le développement du personnage.

Il a été mis en accès anticipé parce que les développeurs voulaient recueillir des commentaires et ajuster le jeu en conséquence, mais sa version complète est maintenant prête à être publiée et sera disponible très bientôt.

Quelle est la date de sortie de Wolcen Lords Of Mayhem?

L’heure de sortie de Wolcen Lords Of Mayhem sur Steam est de 17h00 UTC le 13 février.

Cela signifie que le jeu devrait être disponible à l’achat complet sur Steam à 09h00 PST et 12:00 EST.

Vous pouvez toujours acheter Wolcen Lords Of Mayhem à son prix d’accès anticipé avant que sa version complète ne soit publiée sur Steam à un prix amélioré.

Il est disponible à l’achat maintenant à seulement 27,99 £ avec sa bande originale qui peut également être achetée pour 9,99 £.

Et c’est tout ce que vous devez savoir sur son heure de sortie.

En ce qui concerne les différences entre l’accès anticipé et les versions complètes, la version complète de Wolcen Studio contiendra l’histoire complète et le contenu de fin de jeu.

Cependant, les développeurs ont également indiqué qu’ils prévoyaient de publier plusieurs extensions gratuites tout au long des années après le lancement.

