Heure des étoiles filantes et comment souhaiter dans Animal Crossing New Horizons – HITC

Tout ce que vous devez savoir à quelle heure une étoile filante apparaît dans Animal Crossing New Horizons et comment faire un souhait.

Animal Crossing New Horizons est disponible sur Nintendo Switch et les fans se sont amusés à tout faire, de le transformer en un jeu d’horreur à importer un tas de mèmes et d’images d’anime. Il y a des fans qui se demandent à quelle heure une étoile filante apparaît et comment en souhaiter une, et ici vous découvrirez tout ce qu’il y a à savoir.

Comme vous le savez probablement déjà, Animal Crossing New Horizons a battu des ventes record au Royaume-Uni pour en faire l’une des exclusivités Nintendo Switch les plus vendues. Cela signifie qu’il y a beaucoup de gens qui créent leur propre coin de paradis virtuel.

Pour ceux d’entre vous qui ont entendu parler de l’apparition d’une étoile filante apparaissant au-dessus d’autres îles, vous obtiendrez ici l’aide dont vous avez besoin pour savoir à quelle heure ils apparaissent et comment souhaiter obtenir des fragments d’étoiles.

À quelle heure les étoiles filantes sortent-elles dans Animal Crossing New Horizons?

Le moment où les étoiles filantes sortent dans Animal Crossing New Horizons est entre 19h00 et 04h00.

Vous saurez si une étoile filante doit apparaître pendant la nuit, car une annonce sera faite au début de votre nouvelle journée.

Cela signifie que si une annonce de pluie de météores n’est pas faite, vous n’avez pas besoin de rester debout toute la nuit à prier pour qu’une apparaisse.

Comment souhaiter une étoile filante dans Animal Crossing New Horizons

Vous ne devez pas tenir d’outils pour faire un vœu sur une étoile filante dans Animal Crossing New Horizons.

Lorsqu’une pluie de météores est prévue, regardez dans le ciel nocturne et appuyez sur A lorsque vous voyez apparaître une étoile filante. Cela vous fera faire un vœu.

Continuez à appuyer sur A chaque fois que vous en voyez un car cela vous sera bénéfique le lendemain.

Et c’est tout ce que vous devez vraiment savoir sur la façon de souhaiter à une étoile filante.

Comment obtenir des fragments d’étoiles dans Animal Crossing New Horizons

Vous obtenez des fragments d’étoiles dans Animal Crossing New Horizons en les trouvant sur la plage.

Ces fragments d’étoiles apparaîtront sur votre plage le lendemain de votre souhait sur une étoile filante. Et, si vous êtes vraiment chanceux, vous pourrez peut-être trouver un gros fragment d’étoile.

Les fragments tombés peuvent être utilisés pour fabriquer la baguette magique une fois que vous avez reçu la recette de bricolage de Celeste.