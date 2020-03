Heures de lancement et tailles de téléchargement de The Division 2: Warlords of New York pour PC / Xbox One / PS4

Selon votre plate-forme et votre région, vous pouvez être à quelques minutes de jouer à The Division 2: Warlords of New York.

La division 2Le lancement de l’extension de Warlords of New York commence aujourd’hui, même si la date de sortie officielle est le 3 mars. Le calendrier dépend de votre plate-forme et de votre région, alors décomposons-le.

Les serveurs de Division 2 sont tombés en panne ce matin pour maintenance sur toutes les plateformes. Ce temps d’arrêt est nécessaire pour déployer la mise à jour 8.1, qui inclut le contenu de Warlords of New York ainsi que les changements d’équipement, d’artisanat, de méta et plus encore.

Taille de téléchargement de The Division 2: Warlords of New York

Que vous obteniez ou non Warlords of New York, vous devrez télécharger la mise à jour du titre 8 avec tout le monde. Vous ne pourrez évidemment pas vous rendre à New York si vous ne possédez pas l’extension, mais vous devrez tout de même télécharger les fichiers.

La taille du téléchargement varie considérablement pour chaque plate-forme. En supposant que votre jeu est mis à jour avec le patch le plus récent (TU7), voici la taille du téléchargement de Warlords of New York:

PC: Patch de 42 Go.

PS4: Patch 14-16 Go.

Xbox One: Patch de 60 Go.

Si vous n’avez pas installé The Division 2, vous envisagez un téléchargement encore plus important pour le tout.

PC: 60 Go de téléchargement.

PS4: 114-118 Go de téléchargement.

Xbox One: Téléchargement 70-74 Go.

Horaires de lancement de The Division 2: Warlords of New York PC

Ceux qui ont précommandé Warlords of New York – et téléchargé le gros patch – pourront jouer aujourd’hui, le 2 mars sur PC. En raison de certaines restrictions sur les consoles, les joueurs PC ont accès au contenu d’extension plusieurs heures avant leurs amis sur PS4 / Xbox One.

Les heures de lancement sont identiques pour les joueurs d’Uplay et d’Epic Games Store, donc peu importe où vous l’avez acheté, tant qu’il est sur PC. La seule exception à cela est les joueurs de console en Australie et en Nouvelle-Zélande, qui ont également accès au jeu aux côtés de PC aux moments ci-dessous.

Voici quand c’est:

3h du matin PT, Le 2 Mars.

6h ET, Le 2 Mars.

11h Royaume-Uni, Le 2 Mars.

En d’autres termes, vous pourrez jouer dès la fin de la maintenance.

Horaires de lancement de The Division 2: Warlords of New York PS4 / Xbox One

Les joueurs de Warlords of New York sur PS4 et Xbox One devront malheureusement attendre jusqu’à minuit, heure locale, pour pouvoir intervenir. L’Australie et la Nouvelle-Zélande sont les seuls pays exemptés de cela, compte tenu du fonctionnement des fuseaux horaires.

Les joueurs de console en Australie et en Nouvelle-Zélande pourront jouer aux heures de lancement du PC ci-dessus. Tout le monde, cependant, doit attendre jusqu’à minuit, heure locale.

12h PT, 3 mars.

12h ET, 3 mars.

12h Royaume-Uni, 3 mars.