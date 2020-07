Heures de raid et meilleurs compteurs et faiblesses

Un autre nouveau Pokémon légendaire fera très bientôt ses débuts dans Pokemon Go. Kyurem, le type légendaire Dragon / Ice de Pokemon Noir et Blanc, arrive dans les batailles de raid à partir du 7 juillet, ce qui en fait votre première chance de l’attraper dans le jeu mobile Pokemon de Niantic. Si vous cherchez à en ajouter un à votre collection, nous avons rassemblé quelques conseils et autres détails que vous devez savoir pour vous aider à combattre et à attraper Kyurem.

Heures de raid à Kyurem

Kyurem apparaîtra dans les gymnases du monde entier en tant que patron de Raid cinq étoiles à partir de 13 h 00 PT / 16 h HE le 7 juillet. Comme d’habitude, les raids Kyurem ne suivront pas un calendrier défini, ils peuvent donc se produire à tout moment, mais vous recevrez une notification dans le jeu lorsque l’un est sur le point de commencer à proximité.

Pour une chance garantie d’affronter le nouveau Legendary, Niantic organisera un événement Kyurem Raid Hour tous les mercredis soirs pendant que le Pokémon est dans le jeu. Pendant ces heures de raid, presque tous les gymnases de votre voisinage organiseront un raid Kyurem de 18 h à 19 h, heure locale, tout en vous assurant de pouvoir défier le Pokémon légendaire. La première heure de raid de Kyurem aura lieu le mercredi 8 juillet et nous mettrons à jour ce guide avec le reste du calendrier de l’heure de raid lorsque Niantic confirmera d’autres dates.

Faiblesses et compteurs de Kyurem

En tant que type Dragon / Ice, Kyurem a une poignée de faiblesses différentes que vous pouvez exploiter, mais votre meilleur pari est d’utiliser Fairy Pokemon. Togekiss, Granbull, Gardevoir et d’autres types de fées seront particulièrement efficaces dans la bataille contre Kyurem, mais gardez à l’esprit que Togekiss subira des dégâts super-efficaces des attaques de glace de Kyurem. De même, les Pokémon Dragon comme Salamence, Rayquaza et le Zekrom au départ ont également un avantage, mais ils subiront également des dégâts super-efficaces en retour.

La frappe sur glace de Kyurem ouvre également des faiblesses à Rock et Fighting Pokemon, ce qui en fait d’excellentes alternatives. Le légendaire Terrakion remplit les deux niches, mais il existe d’autres bons choix, comme Rhyperior, Gigalith, Tyranitar, Conkeldurr, Lucario et Machamp. Les types d’acier comme Cobalion et Metagross infligent également des dégâts super-efficaces, vous ne manquant pas d’options à utiliser lors de la lutte contre Kyurem.

