Hey Siri, quand 2020 se termine-t-elle? Pourquoi le programme iOS dit que le monde se termine aujourd’hui! – HITC

Beaucoup de gens ont demandé à Siri quand se terminera 2020, et ici vous découvrirez pourquoi le programme iOS dit que le monde se termine aujourd’hui.

L’année a été terrible jusqu’à présent grâce à l’épidémie de coronavirus qui a causé des milliers de décès avec un verrouillage probablement prolongé au Royaume-Uni. Voyant que nous sommes tous coincés à l’intérieur et sur nos téléphones, YouTuber Keemstar a récemment dit aux gens sur Twitter de demander à Siri combien de temps jusqu’à la fin de 2020. Cela se traduit par une réponse disant que l’année se termine aujourd’hui et vous découvrirez ici pourquoi le programme iOS fait cette proclamation.

Il y a eu beaucoup de choses à ne pas dire à Siri dans le passé, comme le numéro 14, mais lui demander quand la fin de 2020 est devenue le dernier phénomène pour les personnes qui cherchent à rire ou à envoyer d’autres personnes dans l’hystérie.

Cependant, tout en entendant le programme iOS dire que le monde se termine aujourd’hui peut faire rire, il y a en fait une explication simple pour expliquer pourquoi Siri prédit soi-disant la fin prochaine du monde.

Hey Siri, combien de temps jusqu’à 2020 se termine?

Demander à Siri combien de temps jusqu’à la fin de 2020 la fera dire aujourd’hui.

Parfois, Siri fournira un nombre précis de jours jusqu’à la fin de 2020, mais la plupart du temps, elle fournira un nombre défini d’heures, voire de minutes.

Cela a naturellement amené les gens à parler de la fin du monde telle que prophétisée par le programme iOS, mais vous n’avez pas à craindre que le jour du Jugement dernier ne se produise de sitôt car il existe une explication simple du comportement de l’IA.

Certes, avec la façon dont l’année se déroule, la fin du monde pourrait se produire à tout moment, mais Siri ne prophétise pas vraiment le jour du Jugement dernier, car elle interprète mal la question.

Pourquoi Siri dit que 2020 se termine aujourd’hui?

Siri dit que 2020 se termine aujourd’hui car elle suit le format 24 heures.

Ainsi, lorsque les gens lui demandent quand 2020 se termine ou combien de temps se termine-t-elle, elle interprète parfois à tort cela comme la durée jusqu’à 20h20.

C’est tout ce qu’il y a dans la proclamation choquante de l’IA. Elle n’est pas en mesure de prévoir la fin du monde prophétisée, elle vous dit simplement combien de temps il faudra avant l’heure précitée.

Maintenant que vous connaissez l’explication et le secret derrière le tour de magie, ce n’est plus du tout drôle et j’espère que les gens cesseront de poster les réponses de Siri.

