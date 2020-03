Hi-Rez Studios publie sa première bande-annonce de gameplay pour Rogue Company

Hi-Rez Studios a publié sa première bande-annonce de gameplay pour la prochaine société Rogue.

Comme le montre la vidéo (ci-dessous), c’est un jeu de tir à la troisième personne qui place les joueurs en équipes de quatre alors qu’ils luttent contre les ennemis et tentent d’atteindre les objectifs du jeu.

Actuellement, il n’y a pas de date de sortie pour Rogue Company, bien qu’elle soit définie pour une version 2020. Cependant, les joueurs potentiels peuvent s’inscrire au test alpha sur le site Web du jeu.

Le jeu arrivera sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et Epic Games Store sur PC. Il est configuré pour présenter à la fois le jeu croisé et la progression croisée. Il y a une liste de mercenaires pour que les joueurs prennent le contrôle, qui ont tous des talents uniques.

De plus, il y aura différents modes de jeu pour les utilisateurs. En plus de cela, 50 armes et gadgets seront disponibles.

Hi-Rez Studios a une histoire de fabrication de ces jeux de style. Il est derrière Paladins et Realm Royale, mais la base de joueurs de ce dernier a chuté de 94% deux mois après sa sortie en 2018.