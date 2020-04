Hi Score Girl Saison 2 maintenant disponible sur Netflix

Par Rodolfo León

0 COMMENTAIRES

04/9/2020 5:27 pm

Le jour est enfin venu, et si vous êtes fan de High Score Girl Ensuite, vous serez heureux de savoir que la deuxième saison de cet anime est maintenant disponible sur Netflix, et vous pouvez en profiter à la fois dans sa langue d’origine avec sous-titres et doublé en espagnol.

Les douze épisodes de la première saison ont débuté en juillet 2018, avec une animation par le studio J.C. Personnel. Fait intéressant, après son achèvement en mars de l’année dernière, les épisodes 13, 14 et 15 ont été présentés, se terminant par cette première partie.

Cet anime est basé sur le manga de Oshikiri Rensuke qui a commencé à être publié il y a dix ans par l’éditeur Square Enix. Contrairement à l’anime, le manga est déjà terminé et les 10 volumes de compilation sont déjà disponibles au Japon.

Source: Netflix

Rodolfo León

Editor at atomix.vg

Gamer, cinéphile et amoureux de la culture pop.

Twitter: @remi_leon













