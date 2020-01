Hidden Inside Frogger sur PlayStation est un niveau Q * Bert inutilisé

Capture d’écran: Kneesnap / Boundary Break (YouTube)

Frogger sur PlayStation 1 était un jeu auquel je jouais beaucoup quand j’étais enfant. Mais alors que je parcourais les différentes cartes pendant des heures et des heures, je n’avais aucune idée de ce qui se cachait juste à l’abri des regards. Il s’avère qu’un tas de bits et de bobs inutilisés et aléatoires se cachent juste hors des limites dans Frogger.

Beaucoup de choses intéressantes et hors de propos ont été trouvées avec l’aide du modder Frogger et du superfan Kneesnap. Ces découvertes ont ensuite été présentées dans une vidéo récente de la populaire chaîne YouTube Boundary Break.

L’une des découvertes les plus intéressantes est un niveau totalement inutilisé, qui semble s’inspirer du jeu vidéo Q * bert. Il s’agissait très probablement d’une carte utilisée pour tester différentes parties du jeu, mais elle reste cachée sur le disque.

Il y a aussi beaucoup d’objets inutilisés ou invisibles dans Frogger sur PS1. Dans un niveau d’égout, vous pouvez trouver un réfrigérateur étrangement texturé et à un autre niveau, il y a un modèle de drapeau inutilisé. Et caché sous la scène rétro se trouve une conception et un modèle de mouche inutilisés.

Le niveau Mower Mania de Frogger sur PS1Screenshot: Kneesnap / BoundaryBreak (YouTube)

Si vous avez joué beaucoup de Frogger sur PS1 dans la journée, vous pourriez obtenir un coup de pied en voyant ces niveaux dans leur intégralité, via de superbes zooms arrière présentés dans la vidéo. Quelque chose de voir ces cartes dans leur ensemble est si étrange. J’ai passé des heures à ne voir qu’une petite partie d’une carte à un moment donné. Les voir tous dézoomés les fait paraître tellement … plus petits.

Si vous aimez Frogger, vous devriez consulter la communauté de fans qui s’est formée autour du jeu PS1 original et de sa suite. Les joueurs modifient les jeux, ajoutent de nouvelles cartes et trouvent de nouveaux contenus cachés.

.