Hidden Through Time a déjà une date de sortie sur Nintendo Switch

Il y a de nombreuses années, une génération d’enfants – et d’autres moins enfants – ont grandi à la recherche, dans les pages de leurs livres, d’un homme avec une chemise à rayures horizontales rouge et blanche, un chapeau de la même couleur et un jean. Cet homme n’était autre que Wally, un nom qui avait aussi sa collection de livres «Où est Wally?«. Il y a déjà eu des jeux pour chercher des choses sur un écran, mais c’est Caché à travers le temps celle qui me rappelle le plus cette partie de mon enfance.

Caché à travers le temps Il s’agit d’un diplôme indépendant, développé par Crazy Monkey Studios, dont le gameplay est basé sur nous montrer une zone pleine d’éléments dans lesquels nous devrons trouver une série d’objets ou de personnes qui seront cachés sur la scène. Tous ces lieux et personnages sont dessiné à la main avec un style artistique et une palette de couleurs aussi simples que belles.

Caché à travers le temps nous permettra de rechercher à différents moments de l’histoire

D’une part, le titre aura un mode histoire, dans laquelle nous devrons compléter les différents niveaux pour avancer à travers les différentes époques de l’histoire, soit la préhistoire, Egypte ancienne, l’âge moyen et l’ouest dangereux. D’un autre côté, nous rencontrons mode créative, dans lequel nous aurons à notre disposition tous les éléments que nous avons vus dans le mode histoire pour créer nos propres scènes. Un éditeur assez complet, qui nous permettra de créer des niveaux par calques, et pourra même éditer l’intérieur des cabines ou des maisons. Enfin, lorsque notre niveau est prêt, nous pouvons le partager dans le cloud pour que les autres joueurs puissent en profiter.

Caché à travers le temps sera mis en vente sur toutes les consoles, y compris Nintendo Switch, ainsi que des PC et des appareils mobiles, au milieu du mois prochain, en particulier 12 mars 2020.

