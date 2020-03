Hideki Kamiya a invité Microsoft à relancer Scalebound

Il a récemment conclu la campagne Kickstarter réussie de The Wonderful 101 Remastered. PlatinumGames a donc préparé un événement pour célébrer avec la communauté qui les a soutenus dans leur nouveau projet.

Lors d’une émission en direct, plusieurs membres de l’étude, dont Hideki Kamiya, ont parlé de la campagne de financement, de ses objectifs et d’autres aspects liés à la remasterisation. Il y avait plusieurs points qui ont attiré l’attention des fans, d’autant plus que Scalebound était étonnamment l’un des problèmes.

Kamiya veut le retour de Scalebound

En raison du succès de la campagne Kickstarter, les joueurs ont pensé qu’il était possible de faire quelque chose de similaire pour relancer Scalebound, un jeu qui a été annulé en 2017. Atsushi Inaba, en charge de l’étude, n’a pas donné beaucoup d’espoir aux fans, car il a assuré que l’IP Il appartient à Microsoft.

Malgré cela, lors de l’événement PlatinumGames, Kamiya a déclaré qu’il voulait faire du retour du jeu une réalité. Dans un état d’euphorie, le créateur a révélé qu’il voulait faire Scalebound et a demandé à Microsoft de le contacter pour relancer le projet.

Daniel Ahmad, un important analyste de l’industrie, a partagé une partie de la transmission où Kamiya appelle Microsoft. Vous pouvez le voir ci-dessous.

Faites-le pic.twitter.com/Qvb4d4zRUx

– Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 6 mars 2020

Kamiya a non seulement demandé à Microsoft de collaborer, car ils ont également parlé de jeux possibles qui pourraient être réalisés en collaboration avec Capcom. Auparavant, la créatrice avait demandé aux joueurs d’appuyer sur le studio pour développer des jeux comme Okami 2 ou Viewtiful Joe 3.

Dans le flux, Dante Vs Bayonetta, un crossover rêvé par beaucoup, a été spécifiquement évoqué. De la même manière, Kamiya a invité Capcom à réaliser de nouveaux titres. Bien sûr, les joueurs sont enthousiasmés par les projets possibles, mais pour l’instant rien n’est confirmé.

pendant que nous y sommes, nous pouvons demander à capcom pour dante vs bayo pic.twitter.com/MXYxLf2C57

– Jacob Roederer (@ Lionax736) 6 mars 2020

Au cas où vous l’auriez manqué: The Wonderful 101: Remastered ne sera pas sur Xbox One pour cette raison

The Wonderful 101: Remastered fera ses débuts en Amérique sur PlayStation 4, Nintendo Switch et PC le 19 mai. Vous voulez en savoir plus sur cette version? Cliquez ici.

.