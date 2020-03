Hideki Kamiya dit aux fans de “envoyer un e-mail à Capcom” s’ils veulent des jeux comme Okami 2 et Viewtiful Joe 3

Avant que Hideki Kamiya ne bloque des millions d’insectes sur Twitter et ne mène la charge chez PlatinumGames, il travaillait avec Capcom et Clover Studio. Au cours de cette période, il a aidé à donner vie à plusieurs nouvelles adresses IP, y compris la série Beat ’em up à défilement latéral Viewtiful Joe et le superbe jeu d’action-aventure Okami.

À PAX East ce week-end, on a demandé à Kamiya s’il souhaitait revoir ces anciennes adresses IP et peut-être même certaines des échecs, comme Scalebound. Sans surprise, ce n’est plus vraiment sa décision de prendre – donc c’est aux fans de faire savoir à Capcom:

Okami 2 .. Scalebound .. Viewtiful Joe 3 .. Dante VS Bayonetta .. Devil May Cry 0 .. Je veux tout faire! .. veuillez envoyer un e-mail à Capcom

Il a même plaisanté sur un jeu “Dante VS Bayonetta”, qui a excité beaucoup de fans sur les réseaux sociaux. En ce qui concerne un retour à l’échelle, c’est probablement quelque chose dont Microsoft aurait besoin d’être contacté, car il détient toujours les droits. En disant cela, il est “très peu probable” de revenir.

Souhaitez-vous que Capcom rétablisse l’une des adresses IP susmentionnées? Avez-vous joué aux jeux Viewtiful Joe et Okami à leur sortie initiale? Laissez un commentaire ci-dessous.

