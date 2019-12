Hideki Kamiya dit que le développement de Bayonetta 3 "va vraiment bien"

Au début de l'année, les fans de Switch ont eu un choc lorsque Nintendo a annoncé le développement de Metroid Prime 4 avait été entièrement redémarré. Cela a suivi plus tard dans l'année avec le retard de Animal Crossing: New Horizons.

Dans cet esprit, c'est bien quand nous recevons des mises à jour régulières des développeurs sur la façon dont se déroulent leurs projets à venir. Dans ce cas, le dernier concerne l'exclusivité Switch prévue, Bayonetta 3. Un utilisateur de Twitter a récemment contacté Hideki Kamiya de PlatinumGames et a demandé quand les fans pouvaient s'attendre à en savoir plus. Kamiya a répondu avec la ligne suivante: "Le développement se passe vraiment bien. Voilà" (traduction par Nintendo Everything).

Bien sûr, ce n'est pas beaucoup, mais après tous les autres retards et revers de cette année, il est bon de savoir que Bayonetta 3 est toujours sur la bonne voie, surtout après qu'il n'ait pas été présenté à l'E3 de cette année.

