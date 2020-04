Hideki Kamiya explique la farce des jeux de platine avec l’annonce de Sol Cresta par April Fools

Le studio japonais a réservé la quatrième annonce de son Platinum 4 pour présenter le shmup Sol Cresta en parodie.

Mercredi dernier,Journée du poisson d’avril, le jour des Saints Innocents dans de nombreux pays, et une date où il convient de douter de la plupart des annonces. En fait,Jeux de platineIl était daté de la quatrième annonce de son Platinum 4 pour ce jour-là, et même avec les antécédents de plaisanterie du studio, il y avait ceux qui espéraient – moi y compris – que sa prochaine annonce était réelle. Eh bien, à la fin, ce que nous craignions est arrivé, et maintenantHideki Kamiyaa expliqué le pourquoi de cette blague.

Pour ceux qui ne le savaient pas, Platinum Games a annoncé hier Sol Cresta comme une blague, une parodie du shoot’em up rétro Terra Cresta et Moon Cresta. Avec les grandes annonces que l’entreprise a faites ces derniers mois,la déception des utilisateurs a été remarquée dans les réseaux, tandis que Hideki Kamiya, le seigneur des blocs, a choisi d’expliquer la décision de garder la blague à ces dates: “Aux jeux Platinum, nous sommes revenus à tout pour les poissons d’avrilde cette année. Bien que je sache que nous éprouvons un peu de mal, il y a une partie de moi en tant qu’artiste quiil veut juste vous encourager, même si c’est juste un peu“

“J’ai toujours eu mes propres règles pour les farces d’avril”, explique Kamiya. “Des choses comme‘rendre évident que c’est un mensonge’et ‘assurez-vous de ne pas décevoir les gens même s’ils savent que c’est un mensonge’, et plus encore. Cependant, cette fois-ci, il s’agissait davantage de «faire quelque chose qui nous exciterait, nous et nous», et nous l’avons complètement adopté.J’espère que vous avez pu rire, et rappelez-vous qu’il s’agit de Platinum Games“conclut le réalisateur.

La vérité est que la blague s’est mieux calmée parmi les utilisateurs japonais qu’en Occident, où les titres qu’ils ont parodiés ne sont pas aussi bien connus, etbeaucoup de gens attendaient une quatrième vraie annonceque, vu le vu, il ne semble pas que ça va arriver. Au-delà de Sol Cresta, le mois dernier nous a laissé trois autres annonces d’entreprises qui sont réelles. Le développement de The Wonderful 101 remasterisé pour PC et consoles, l’expansion de Platinum Games avec un nouveau studio de développement à Tokyo et l’annonce d’un mystérieux jeu Kamiya connu sous le nom de Project G.G. pour l’instant, au cas où vous les auriez manqués.

En savoir plus sur: Platinum Games, Platinum 4 et April Fools.

.