Hideki Kamiya explique pourquoi il devrait remasteriser The Wonderful 101

Lorsque la version remasterisée de The Wonderful 101 Il a été annoncé en Kickstarter, s’est avéré être une nouvelle sensationnelle pour plusieurs plateformes. Bien que de nombreux fans étaient très excités parce que cette exclusivité Wii U Il sera disponible pour plus de joueurs, tout le monde n’était pas nécessairement satisfait de la décision.

Dans une interview avec Nintendo Everything, avant l’annonce officielle du remaster, le directeur du jeu, Hideki Kamiya, était assez clair en disant que le titre original “n’était pas assez réussi” et que c’était “un jeu de haute qualité” que Platinum J’espérais que beaucoup de gens pourraient en profiter. Évidemment, ce n’était pas le cas.

«Eh bien, nous avons d’abord lancé The Wonderful 101 pour Wii U en 2013, et pour plusieurs raisons, cela n’a pas été un succès pour nous. Inaba et moi avons regretté depuis lors que peu de joueurs pouvaient expérimenter le jeu.

Je veux dire, c’était assez décevant pour nous, vous savez? Nous avons travaillé très dur pour rendre ce jeu de grande qualité et nous nous attendons à ce que de nombreux joueurs y jouent, mais cela n’a pas fonctionné. Donc, à la suite de nos négociations, la convivialité de Nintendo a rendu possible à la fois le port et cette campagne. »

Il est facile de comprendre pourquoi PlatinumGames J’étais tellement désireux de donner à ce jeu autant de visibilité que possible sur une plate-forme comme Kickstarter et lancez-le sur autant de plateformes que possible. Au cours de sa première semaine seulement, la campagne a atteint un million de dollars amassés et depuis, elle a déjà atteint plusieurs de ses objectifs. Récemment Kamiya Il a également partagé un peu de l’art conceptuel qu’il avait initialement prévu pour le jeu.

