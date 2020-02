Hideki Kamiya explique pourquoi The Wonderful 101: Remastered obtient un financement participatif, au lieu d’être exclusif à Nintendo

Plus tôt dans la journée, PlatinumGames avait lancé un Kickstarter pour The Wonderful 101: Remastered sur plusieurs plateformes. La campagne a rapidement atteint sa cible et atteint ses objectifs en quelques heures seulement, ce qui signifie que le jeu frappera également Steam et PS4 à l’avenir. Eh bien, le producteur du jeu Hideki Kamiya a révélé plus de détails sur le jeu au-delà des plates-formes Nintendo!

Dans une interview exclusive avec Cory Arnold de Gematsu, Kamiya a parlé de PlatinumGames financait lui-même la sortie multiplateforme, au lieu de simplement avoir Nintendo publier le jeu exclusivement pour Switch.

À savoir, Platinum voulait que le jeu atteigne un public beaucoup plus large avec plus de plateformes – et a parlé à Nintendo de cette idée. En réponse, Nintendo a déclaré que PlatinumGames restait exclusif aux plates-formes Nintendo ou fonctionnait sur plusieurs plates-formes elles-mêmes. En fin de compte, les deux ont apparemment “conclu un accord” et Nintendo a donné à PlatinumGames leurs bénédictions pour aller de l’avant avec la campagne Kickstarter:

– Étant donné que The Wonderful 101 a été initialement publié par Nintendo et publié pour Wii U, est-il sûr de supposer que The Wonderful 101 Remastered ne sortira que pour Switch, ou sera-t-il possible d’apporter à d’autres plateformes?

Hideki Kamiya (Platinum Games): «L’objectif initial est Switch. En fonction des objectifs étendus, nous le porterons sur de plus en plus de consoles comme PlayStation 4, Xbox One et Steam. C’est le but en ce moment. “

—Pourquoi avez-vous décidé d’amener The Wonderful 101 sur de nouvelles plateformes? Avez-vous parlé à Nintendo d’un port?

Kamiya: «Nous avons estimé qu’il n’avait pas tout à fait atteint le public qu’il méritait. En tant que créateurs, nous sommes très confiants dans le jeu. Ce projet est une occasion unique de rassembler les fans et de voir jusqu’où le jeu peut aller, c’est pourquoi nous avons opté pour le financement participatif. Nous en avons parlé avec Nintendo au début, mais ils ont dit: “vous ne le faites qu’avec nous ou vous-même.” Mais en parlant avec eux, ils nous ont permis de conclure un accord, nous avons donc décidé de démarrer ce projet. Dangen Entertainment nous aide. Nous avons vu des campagnes réussies dans le passé, Bloodstained en particulier, donc nous avons vu cela comme une opportunité très unique et intéressante. »

La nature de cet «accord» entre Nintendo et PlatinumGames n’est pas exactement claire – mais au moins, cela a ouvert les portes de The Wonderful 101 pour voir un renouveau moderne sur encore plus de plateformes! Nous ferons un compte rendu à mesure que nous en apprendrons davantage sur le jeu à l’avenir.

