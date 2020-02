Hideki Kamiya partage tôt les merveilleux documents et art de conception 101

Comme vous le savez sans doute si vous avez visité le site au cours des deux derniers jours, PlatinumGames a révélé une campagne Kickstarter plus tôt cette semaine qui apportera The Wonderful 101: Remastered à Switch plus tard cette année. Ce fut un franc succès, levant plus d’un million de dollars en un peu plus de 12 heures et accélérant à chaque minute qui passe.

Maintenant, dans une mise à jour ajoutée à la campagne Kickstarter, le directeur du jeu Hideki Kamiya a partagé les premiers documents de conception et de petites informations sur le développement du jeu original. Il dit: “Le Wonderful 101 a une quantité stupéfiante de contenu – tellement, en fait, que j’ai pleinement confiance qu’il peut satisfaire tout le monde même maintenant, 6 longues années après sa sortie initiale”, lui donnant une raison de rechercher dans un ancien disque dur et montrer le contenu ci-dessous.

Il donne le coup d’envoi avec la première ébauche du document de conception du jeu, qui a été entièrement réalisée par lui-même. Il comporte des croquis anciens, le nom «Wonder-Red» (qui avait déjà été choisi très tôt), et mentionne le nombre «100» plutôt que «101». Kamiya a dit qu’on lui avait dit de “devenir un peu plus créatif avec le titre”, alors il en a ajouté un au numéro.

La page “action en ligne” montre ce que le joueur peut faire avec les membres de son équipe; les idées ici ont fait partie du jeu final.

La mise à jour comprend également des conceptions initiales pour les membres de l’équipe. Ici, nous pouvons voir Wonder-Red avec et sans masque; Kamiya dit: “La forme du masque est un peu différente, mais je savais à peu près à quoi ressemblerait le design depuis le début … Je n’avais pas décidé quel travail de jour il prendrait pour se cacher du monde, et j’étais expérimente toujours avec des idées différentes “.

Enfin, il montre également la toute première capture d’écran du jeu créée en tant que prototype – bien qu’il ne soit pas satisfait de ce style graphique précoce – et une affiche créée par un designer pour le plaisir. Il a été créé “pour ressembler à une affiche de film”, et l’équipe l’a accroché au bureau pour que tout le monde puisse le voir.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez voir l’intégralité de la mise à jour par vous-même ici, ainsi que l’engagement envers le jeu lui-même, bien sûr.

Des trucs fascinants!

.