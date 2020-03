Hideki Kamiya souhaite le retour de Scalebound et a fait savoir à Microsoft

Lors d’une diffusion en direct, plusieurs membres des Platinum Games ont exprimé leurs souhaits pour l’avenir.

L’ancien studio Capcom et Clover,Hideki Kamiya, est toujours sur toutes les lèvres grâce à ses déclarations sur les titres qui sont restés dans l’encrier au fil des ans. Comme déjà exprimé dans le passé Pax East, son désir de couvrir tout cela se produit parce que les joueurs font pression sur les entreprises. Dans le cas deScalebound, le concepteur a invité Microsoft à reprendre le projet ayant échoué et à le faire avancer.

Aprèsle succès de la campagne Kickstartercela a été fait pour remasteriser The Wonderful 101, de nombreux utilisateurs ont vu leurs espoirs grandir comme un précédent pour sauver d’autres jeux laissés pour compte. Pour résoudre ces problèmes, Kamiya a rencontré différents membres de Platinum Games et a diffusé un flux oùils étaient honnêtes au sujet du jeu imminentet d’autres encore incertains.

Kamiya demande directement à Microsoft de l’appeler pour sauver ScaleboundDaniel Ahmad, spécialiste de l’industrie, était en charge de partager une partie de la diffusion sur ses réseaux sociaux où,dans une explosion d’euphorie, le designer japonais se rend directement chez Microsoft et leur demande de le contacter pour relancer le fantastique projet. Hideki, en outre, a réitéré son désir de collaborer avec Capcom pour créer[[Dante Vs. Bayonetta, un crossover recherché par les joueurs.

Avec autant de projets ouverts et désireux d’en créer de nouveaux,Kamiya est au centre de l’industrie. En ce moment, les Japonais se concentrent sur la finition de Bayonetta 3 et le développement d’un projet mystérieux, le projet G.G., dont Platinum Games refuse de révéler la date car il pourrait être la clé pour découvrir le cœur du jeu vidéo.

